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Лагард поприветствовала договоренности Трампа и Юнкера
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Лагард поприветствовала договоренности Трампа и Юнкера 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Глава Международного Валютного Фонда Кристин Лагард поприветствовала в среду договорённости, достигнутые в ходе встречи президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.
"Я рада была узнать, что сегодня Соединенные Штаты и Европейский союз достигли соглашения о совместной работе по сокращению торговых барьеров, а вместе с другими партнерами — укреплению ВТО", — говорится в заявлении Лагард, которое распространила пресс-служба МВФ.
"Глобальная экономика может работать на пользу всем только тогда, когда страны будут конструктивно участвовать в разрешении торговых и инвестиционных разногласий, не прибегая к исключительным мерам", — подчеркнула она.
Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей в ходе двусторонней встречи главы Юнкера и Трампа, среди которых — работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности расширения импорта СПГ из США в страны ЕС, наращения импорта соевых бобов.
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