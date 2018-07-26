Лагард поприветствовала договоренности Трампа и Юнкера

"Я рада была узнать, что сегодня Соединенные Штаты и Европейский союз достигли соглашения о совместной работе по сокращению торговых барьеров, а вместе с другими партнерами — укреплению ВТО ", — говорится в заявлении Лагард, которое распространила пресс-служба МВФ.

"Глобальная экономика может работать на пользу всем только тогда, когда страны будут конструктивно участвовать в разрешении торговых и инвестиционных разногласий, не прибегая к исключительным мерам", — подчеркнула она.

Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей в ходе двусторонней встречи главы Юнкера и Трампа, среди которых — работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности расширения импорта СПГ из США в страны ЕС, наращения импорта соевых бобов.