Минтранс затевает опасную игру с погранпереходами

Минтранс намерен привлекать к реконструкции таможенных пунктов пропуска ( ТПП ) через границу частный капитал по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП), говорится в законопроекте о внесении изменений в ФЗ «О Государственной границе РФ . Построенные и оборудованные помещения предприниматели должны безвозмездно передавать государству. Исключение предусмотрено лишь для пунктов пропуска на автодорогах: здесь все построенные и реконструированные объекты (кроме собственно автодорог) инвестор может оставить себе.

Государство давно озаботилось проблемой наведения порядка на границе: грузовой и пассажирский трафик растет, пограничная инфраструктура из-за систематического недофинансирования ветшает и не справляется с его обработкой, пишет ПРОВЭД. Образуются многочасовые очереди, нередко перевозчики ждут оформления по несколько суток. Например, пропускная способность пункта пропуска „Пограничный“ на границе с Китаем (Уссурийская таможня) — 50 транспортных средств в РФ и столько же обратно. Но обычно норматив превышается в 1,5 раза, отмечают в пресс-службе Уссурийской таможни.

По данным Минтранса, на февраль 2018 г. в России 389 ТПП, из которых работают лишь 313. Остальные требуют ремонта и реконструкции, но на это нет денег. На строительство или масштабную реконструкцию одного таможенного пункта, в зависимости от видов транспорта, которые он обслуживает, требуется от 300 млн до нескольких миллиардов рублей.

Минтранс подсчитал, что модернизация всех пограничных объектов, которым требуется ремонт, обойдется в 250 млрд руб. Однако федеральная целевая программа „Государственная граница РФ“, принятая в 2012 г., предусматривает переобустройство инфраструктуры только на 134 млрд руб.

Проблема усугубляется тем, что многие пункты пропуска в 1990-х перешли в частную собственность. Например, по данным представителя в Совете Федерации от Приморского края Светланы Горячевой , из 46 дальневосточных ТПП государству принадлежат только 4 пункта. Сложилась уникальная ситуация: государство у частников забрало в аренду пункты контроля, которые само же в начале „девяностых“ им практически отдало на откуп. На „частных“ объектах работают сотрудники государственной таможенной службы , но владельцы инфраструктуры не заинтересованы в том, чтобы ее модернизировать. Таможенники устраивают сплошные досмотры грузов на этих постах, в итоге перевозчики вынуждены отправлять грузы на находящиеся рядом с ТПП склады, которые принадлежат структурам, аффилированным с владельцами местных таможен, говорят эксперты.

Президент РФ Владимир Путин еще в 2006 г. потребовал решить пограничные проблемы, в том числе национализировать и модернизировать погранпункты. И „прекратить практику, при которой таможенные органы и представители бизнес-структур сливаются там в экономическом экстазе“. Для этого в октябре 2007 г. было создано Федеральное агентство по обустройству государственной границы (Росграница). Но оно не справилось с задачей. Росграница срывала сроки строительства и расширения таможенных пунктов. Например, она не смогла открыть к саммиту АТЭС во Владивостоке в 2012 г. пункты пропуска в международном аэропорту Кневичи, в морских портах Владивостока, Находки и др.