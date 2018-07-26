Кто родился 26 июля

Владимир Иванович Катенев (63 года), член Комитета Государственной Думы по энергетике. Возглавлял ЗАО «Энергия-Сервис», ОАО «Межотраслевое объединение »Энергомаш» , Научно-исследовательский технологический институт энергетического машиностроения.

С 2003 года является президентом Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.

Марина Павловна Беспалова , член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Неоднократно избиралась депутатом Ульяновской городской думы. Возглавляла Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ульяновской области». Занимала должность проректора Ульяновского государственного университета по экономико-правовой работе. Избиралась главой г. Ульяновск

А ещё в этот день родился:

Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии . Возглавляла Международный союз молодых социалистов. Неоднократно избиралась в парламент страны. В 2017 году стала лидером Лейбористской партии Новой Зеландии (ЛПНЗ). В октябре того же года возглавила правительство страны. Она также занимает посты министра национальной безопасности и разведки, искусств, культуры и национального наследия и министра по сокращению бедности среди детей.

Джасинда Ардерн — один из самых молодых премьеров в истории страны и третья женщина, занявшая эту должность.