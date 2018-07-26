Кто родился 26 июля 

Владимир Иванович Катенев (63 года), член Комитета Государственной Думы по энергетике. Возглавлял ЗАО «Энергия-Сервис», ОАО «Межотраслевое объединение »Энергомаш», Научно-исследовательский технологический институт энергетического машиностроения.
С 2003 года является президентом Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.
Марина Павловна Беспалова, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Неоднократно избиралась депутатом Ульяновской городской думы. Возглавляла Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ульяновской области». Занимала должность проректора Ульяновского государственного университета по экономико-правовой работе. Избиралась главой г. Ульяновск.
Рафаил Нариманович Зинуров (65 лет), заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Работал в прокуратуре Республики Башкортостан, в аппарате правительства республики. Избирался заместителем председателя Государственного Собрания — Курултая Башкирии. С октября 2013 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Республики Башкортостан.
А ещё в этот день родился:
Сергей Владиленович Кириенко (56 лет), первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ. Занимал пост министра топлива и энергетики РФ. В 1998 году возглавлял Правительство РФ. Избирался депутатом Государственной Думы РФ III созыва. Являлся полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе. С 2005 года занимал пост главы Федерального агентства по атомной энергии. В 2007 году на базе агентства была создана Госкорпорация «Росатом», которую возглавил Сергей Кириенко. 5 октября 2016 года был назначен первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ.
Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии. Возглавляла Международный союз молодых социалистов. Неоднократно избиралась в парламент страны. В 2017 году стала лидером Лейбористской партии Новой Зеландии (ЛПНЗ). В октябре того же года возглавила правительство страны. Она также занимает посты министра национальной безопасности и разведки, искусств, культуры и национального наследия и министра по сокращению бедности среди детей.
Джасинда Ардерн — один из самых молодых премьеров в истории страны и третья женщина, занявшая эту должность.
Анатолий Михайлович Мукасей (80 лет), российский кинооператор. Народный артист РФ. Он снял около 30 картин, среди которых такие известные, как «Дайте жалобную книгу», «Берегись автомобиля», «Большая перемена», «Виват, гардемарины!» и другие фильмы, вошедшие в историю отечественного кинематографа.