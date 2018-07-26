День 26 июля в истории

День парашютиста в России

Начало этого неофициального праздника профессионалов и любителей парашютизма было положено в 1930 году. 26 июля под Воронежем группа летчиков-парашютистов, возглавляемая Б. Мухортовым, впервые в отечественной истории совершила серию парашютных прыжков с самолетов.

Увлечение парашютным спортом стало в СССР настолько популярным, что уже к концу 1931 года советские спортсмены выполнили около 600 тренировочных и показательных прыжков. Для любителей прыжков в городских парках культуры и отдыха устанавливались «парашютные вышки», с которых мог прыгнуть любой желающий.

День национального восстания на Кубе

26 июля на Кубе отмечается один из главных государственных праздников — День национального восстания.

В 1952 году в результате государственного переворота к власти на острове пришёл Фульхенсио Батиста, установивший в стране военную диктатуру. Госпереворот вызвал недовольство среди прогрессивно настроенной молодёжи.

26 июля 1953 года отряд вооруженных молодых людей, возглавляемый молодым адвокатом и начинающим политическим деятелем Фиделем Кастро , совершил попытку захвата казарм Монкада в Сантьяго-де-Куба. Хотя выступление революционеров и потерпело неудачу, эта дата считается началом Кубинской революции.

Кастро был приговорён к 15 годам тюрьмы, но вскоре под давлением общественности был выпущен на свободу. После выхода из тюрьмы он руководил партизанской борьбой против Батисты, которая в 1958 году переросла в народную революцию. 1 января 1959 года по­встанческая армия Кастро разгромила правительственные войска и вошла в Гавану. Фульхенсио Батиста бежал из страны.

День эсперанто.

В этот день в Варшаве был опубликован первый в мире учебник эсперанто — так называемая «Первая книга» (эспер. Unua libro).

Этот первый в мире искусственный язык создал окулист Людвиг Маркович Заменгоф. Его мечтой было создание универсальной международной системы общения, которая могла служить вторым языком (после родного) для каждого образованного человека. Свой труд Заменгоф опубликовал под псевдонимом Эсперанто («надеющийся»), что вскоре стало названием самого языка.

Сегодня на эсперанто в мире говорят от ста тысяч до нескольких миллионов человек.

25 лет назад (1993) в России началась денежная реформа.

Сообщение Центрального Банка России о прекращении хождения купюр советского образца и их обмене было опубликовано 24 июля 1993 года. В нем говорилось, что Центробанк «в целях устранения множественной модификации денежных билетов одного достоинства в обращении» прекращает с нуля часов (по местному времени) 26 июля 1993 года обращение на всей территории России «государственных казначейских билетов СССР, билетов Государственного банка СССР и банкнот Банка России образца 1961-1992 годов». В наличном обороте оставались лишь банкноты образца 1993 года и металлические монеты СССР и Банка России образца 1961 и последующих годов.

Первоначально российским гражданам давалось две недели, с 26 июля по 7 августа, чтобы обменять деньги. Если сумма «старых денег» составляла более 35 тысяч рублей (в то время — примерно 35 долларов), то излишки банк зачислял на депозит сроком на полгода с начислением процентов.

Указом Президента РФ от 26 июля 1993 года, сумма принимаемых к обмену банкнот увеличилась до 100 тысяч рублей (около 100 долларов) на человека. Срок обмена продлили до конца августа. Позднее он был продлён до конца года, но с 1 октября менять «старые деньги» можно было только при предъявлении документов, подтверждающих невозможность совершения этой операции в более ранние сроки.

В ходе реформы 1993 года было изъято 24 миллиарда банкнот.

67 лет назад (1951) в Новгороде была обнаружена первая берестяная грамота.

Начиная с 1930-х годов, экспедиция археологов под руководством Артемия Арциховского вела раскопки в Великом Новгороде. Работа была прервана Великой Отечественной войной. В конце 1940-х раскопки возобновились.

26 июля 1951 года на Неревском раскопе была обнаружена первая берестяная грамота. Содержание её было простым: перечень повинностей в пользу землевладельцев Фомы, Иева и Тимофея. К концу полевого сезона экспедиция нашла ещё девять подобных документов.

Торжке, Позднее берестяные грамоты были найдены на раскопах в Москве Пскове , Смоленске, Старой Руссе, Твери Витебске , Мстиславле, Звенигороде Галицком. Они стали свидетельством широкого распространения грамотности в Древней Руси.

На сегодняшний день число берестяных грамот превысило тысячу. Самые древние датируются первой половиной XI века, а наиболее поздние — серединой XV века.

77 лет назад (1941) экипаж бомбардировщика под командованием капитана Николая Гастелло совершил первый в истории Великой Отечественной войны таран вражеских сил.

В этот день экипаж под командованием Гастелло на самолёте ДБ-3Ф вылетел для выполнения боевого задания в район дороги Молодечно — Радошковичи. В него входили штурман Анатолий Бурденюк, стрелок-радист Алексей Калинин и нижний люковой стрелок Григорий Скоробогатый. Самолёт Гастелло был подбит и лётчик направил охваченную пламенем машину на скопление автомашин и бензиновых цистерн противника. Все члены экипажа погибли.

Николаю Гастелло посмертно было присвоено звание Герой Советского Союза, а другие члены экипажа награждены орденами Отечественной войны I степени.

ФБР было создано по инициативе генерального прокурора США Чарльза Джозефа Бонапарта. Первоначально организация получила название Бюро Расследований, а позднее неоднократно переименовывалась. В 1935 году бюро получило современное название. Первым директором ФБР стал Эдгар Гувер , который возглавлял его около 40 лет.