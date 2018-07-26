Межгосударственные отношения России и ЮАР

Дипломатические отношения РФ ЮАР были установлены 28 февраля 1992 года.

Россия оказывала разностороннее содействие Африканскому национальному конгрессу в борьбе против режима апартеида. Установление дипотношений явилось закономерным результатом общественно-политического развития ЮАР на пути к первым в истории страны демократическим выборам в 1994 году.

Характерная черта российско-южноафриканских политических контактов — регулярный и доверительный диалог на высшем уровне. Президент РФ Владимир Путин посетил Кейптаун с официальным визитом в 2006 году, в ходе которого был заключен Договор о дружбе и партнерстве. В 2013 году Путин посетил Дурбан с приуроченным к саммиту БРИКС рабочим визитом, результатом стало подписание Совместной декларации об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства.

Президент ЮАР Джейкоб Зума семь раз посещал Российскую Федерацию — с официальным визитом в 2010 году, с рабочими визитами в 2011 году, 2013 году (в мае и для участия в саммите «Группы двадцати» в сентябре), 2014 году, 2015 году (для участия в праздновании в Москве Дня Победы в мае и саммите БРИКС в июле).

Президенты двух государств регулярно встречаются «на полях» саммитов БРИКС, на других многосторонних площадках, регулярно обмениваются посланиями по актуальным направлениям сотрудничества.

Поддерживается диалог на уровне министерств и ведомств двух стран, а также межпарламентские связи.

С 2015 года в Совете Федерации Федерального Собрания РФ действует группа по сотрудничеству с Национальным советом провинций (верхней палаты парламента) ЮАР.

Делегация парламента ЮАР приняла участие в работе 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза, прошедшей в октябре 2017 года в Санкт-Петербурге

"На полях" Ассамблеи председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Национального совета провинций парламента Южно-Африканской Республики Танди Модисе.

Вячеславом Володиным. В июне 2018 года председатель Национальной Ассамблеи Южно-Африканской Республики Балека Мбете приняла участие в международном форуме «Развитие парламентаризма» в Москве. Состоялась ее встреча с председателем Госдумы РФ

Осуществляется взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств двух стран.

В июне 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Ларов посетил Преторию (ЮАР) для участия в заседании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС. «На полях» заседания состоялась его встреча министром международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики Линдиве Сисулу. Сергей Лавров был также принят президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

В сфере экономического взаимодействия РФ и ЮАР координирующим органом является Смешанный межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству (СМПК). Четырнадцатое заседание комитета прошло в ноябре 2016 года в Претории. Очередное заседание СМПК планируется на второе полугодие 2018 года.

По данным ФТС РФ, в 2017 году товарооборот России и ЮАР составил 832,0 миллиона долларов, в том числе российский экспорт — 203,9 миллиона долларов и импорт — 628,2 миллиона долларов.

За январь-май 2018 года объем внешней торговли РФ и ЮАР составил 370,0 миллионов долларов, в том числе российского экспорта — 104,8 миллиона долларов и импорта — 265,2 миллиона долларов.

Российский экспорт представлен продовольственными товарами и сельхозсырьем, продукцией химической промышленности, древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями, минеральными продуктами, металлами и изделиями из них, машинами, оборудованием и транспортными средствами.

Основу российского импорта составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, минеральные продукты, машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них.

Подписано соглашение между АО «Росгеология» и южноафриканской нефтегазовой госкорпорацией «Петро-Эс-Эй» о сотрудничестве в разведке и разработке углеводородного сырья на шельфе ЮАР.

В России действует ряд компаний с южноафриканским капиталом — «САБ-Миллер», «Монди», «Насперс», «Бейтман», «Белл», «Стандард Банк».

В фокусе внимания Совместного комитета по научно-техническому сотрудничеству — вопросы взаимодействия в ядерных исследованиях, разработке медицинских и суперкомпьютерных технологий.

По линии госкорпорации «Роскосмос» в феврале 2017 года в ЮАР в городе Крюгерсдорп была введена в штатную эксплуатацию наземная станция системы ГЛОНАСС «Сажень-ТМ-БИС».

В 2016-2017 годах прошел «перекрестный сезон культуры» Россия — ЮАР. Состоялись концерты российских музыкантов и певцов в Претории, Йоханнесбурге , Дурбане и Кейптауне, фотовыставки, мастер-классы и лекции для студентов и преподавателей университетов ЮАР, выступления вокальных и танцевальных коллективов из ЮАР в Москве и Санкт-Петербурге.

30 марта 2017 года вступил в силу Протокол между правительствами РФ и ЮАР о взаимной отмене визовых требований для владельцев заграничных паспортов. Документом предусматривается, что граждане России и ЮАР, не имеющие намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории другого государства, освобождаются от визовых требований и имеют право въезда, пребывания или следования транзитом без виз на срок до 90 дней.