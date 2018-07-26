Николай Николаев: Вложения в долевое строительство по новым правилам — хорошая альтернатива банковским вкладам

Единый реестр застройщиков: последние новости

Владимир Якушев: Застройщикам выгоднее перейти на эскроу-счета до 1 июля 2019 года

Начала работу площадка для общественного обсуждения нормативных документов в строительстве

ДОМ.РФ и другие институты консолидируют усилия по развитию городов