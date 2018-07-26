Депутат Госдумы расценивает поправки в 214-ФЗ в части страхования средств дольщиков до 10 млн руб. как способ возможность инвестиций для граждан и появление новой целевой аудитории для банков. «Деньги дольщиков, размещенные на эскроу-счетах, и защищенные в диапозоне до 10 млн руб. (в отличие от обычных вкладов, застрахованных в АСВ всего на 1,4 млн руб.) — это колоссальный инвестиционный ресурс!». Так расценил возможности обновленного 214-ФЗ председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николай Николаев (на фото), приглашенный на сегодняшнее Всероссийское совещание «Новеллы законодательства о долевом строительстве», организованное Минстроем. Фото: www.minstroyrf.ru По мнению депутата, ставшего одним из главных автором поправок в 214-ФЗ, сегодня в стране есть масса граждан, пострадавших от разорения десятков, если не сотен коммерческих банков. Это люди, чьи банковские вклады превышали компенсационный лимит в 1,4 млн руб., а поэтому в части превышения были утеряны навсегда. Данная категория вкладчиков и другие относительно состоятельные россияне, по мнению депутата, представляют собой колоссальный ресурс (целевую аудиторию) для банков, участвующих в сопровождении застройщиков в соответствии с об новленным законодательством о долевом строительстве. Фото: www.minstroyrf.ru Последнее, кстати, как было заявлено на вышеупомянутом совещании, будет еще дорабатываться депутатами Госдумы после летних каникул — в плане прояснения взаимоотношений между банками, застройщиками, федеральными и региональными надзорными органами. Фото: www.applicature.com