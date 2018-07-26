Раньше он топил такс, а теперь убивает Роскосмос. На кону сотни миллиардов

Самым проблемным предприятием российской космической отрасли считается московский «Центр Хруничева» , где ситуация фактически не отличается от положения дел на украинском «Южмаше»

Предприятие в 2017-м получило чистый убыток в размере более 23 миллиардов рублей. С 2014 года «Центру Хруничева» выдано 65 миллиардов рублей кредитных средств, ежегодные платежи по которым достигли 4,5 миллиарда рублей. В январе предприятию из-за сокращения заказов и аварий носителей, а также большой кредитной и социальной нагрузки потребовалась финансовая поддержка правительства в размере 30 миллиардов рублей. В апреле наблюдательный совет «Роскосмоса» допустил увеличение лимита по кредитам для центра на 10 миллиардов рублей. Сегодня общая долговая нагрузка единственного в России производителя тяжелых ракет («Протон-М» и «Ангара-5А») превышает 100 миллиардов рублей, то есть сравнима с годовым бюджетом всего «Роскосмоса».

Каким же образом Рогозин собирается одновременно сохранить производство тяжелых ракет и избавиться от долговой нагрузки «Центра Хруничева»? Для решения этой задачи у чиновника есть несколько путей. И Рогозин воспользуется каждым.

Прежде всего, все 640 космических аппаратов российской глобальной системы спутникового интернета «Сфера», если до этого вообще дойдет, будут выводиться исключительно на ракетах «Ангара-А5». Для этого потребуется минимум 25 тяжелых носителей. Таким образом, полагает Рогозин, будут решены финансовые проблемы «Центра Хруничева». Проект «Сферы» общей стоимостью 300 миллиардов рублей уже выделен в отдельную целевую программу.

Неслучайно своим первым заместителем Рогозин назначил Николая Севастьянова , который, будучи в 2005-2007 годах президентом РКК «Энергия» , обещал к 2015 году построить постоянную станцию на Луне, а с 2020 года начать на ней промышленную добычу гелия-3. В том числе и поэтому его тогда попросили оставить должность президента «Энергии» — уж слишком… амбициозные планы. Важно и другое — младший брат Севастьянова Дмитрий возглавляет компанию «Газпром космические системы» , которая планирует организовать в подмосковном Щелкове собственную сборку космических аппаратов.

Таким образом «Сфера», изначально заявленная как конкурент западным системам OneWeb и Starlink, обеспечит не инновационное развитие госкорпорации, а достижение совсем иных целей.

До конца не распроданные земли московского «Центра Хруничева» предоставляют дополнительные финансовые перспективы. Госкорпорация к концу 2018 года планирует освободить под коммерческую застройку около 80 процентов территории московского завода в Филевской пойме, включая производственную площадку ракет «Протон-М», которые в 2025 году должны перестать эксплуатироваться. В настоящее время освобождено 35 процентов площадей предприятия. Всего «Центру Хруничева» принадлежит более 140 гектаров земли в центре Москвы , общая стоимость которых оценивается в 28,7 миллиарда рублей.

В планы чиновника входит перенос московских производственных мощностей «Центра Хруничева» в омский филиал «Полет», где планируется организация серийного выпуска ракет семейства «Ангара», включая ранее отмененный носитель среднего класса («Ангара-А3»). Таким образом глава «Роскосмоса» всячески продвигает идею размещения производственных площадей в Сибири, обосновывая это расположением космодрома Восточный, где в августе должно начаться строительство стартового стола для семейства «Ангара». Бюджету очередная стройка обойдется в 58 миллиардов рублей.

Стартовая площадка для ракет «Ангара» уже есть в Плесецке . Оттуда носители семейства запускались всего дважды (легкая и тяжелая ракеты в 2014 году). Для достижения такого результата «Центру Хруничева» потребовалось почти 20 лет работы и 110 миллиардов рублей (в ценах 2013 года). При этом стоимость пуска уже устаревшей тяжелой «Ангары-А5» составила 3,4 миллиарда рублей (снова в ценах 2013 года), что в два раза дороже «Протон-М». Эта ракета остается конкурентоспособной (по цене сравнима с носителем Falcon 9 американской компании SpaceX ), в отличие от «Ангары-А5», на которую нет ни одного коммерческого заказа. Единственное, с чем не в состоянии конкурировать проверенный временем носитель — стоимость земель в Филевской пойме.

Учитывая, что в последнее время наблюдается уверенная тенденция к уменьшению массы коммерческих космических аппаратов, «Ангара-А5» окажется нужной лишь для редких военных пусков. Вместо нее спутники «Сферы» вполне могут выводить действующие «Протон-М» и «Союзы».

Оказалось, что проблемы «Центра Хруничева» должны решать в том числе и другие предприятия «Роскосмоса». Чиновник заявил, что «Центр Хруничева» и самарский РКЦ «Прогресс» , производитель легких и средних ракет семейства «Союз», с целью финансового оздоровления первого, объединят в «производственную кооперацию». Рогозин не уточнил, что именно подразумевается под такой кооперацией, однако нетрудно догадаться, что часть заказов или доходов прибыльного «Прогресса» будут переданы «Центру Хруничева».

Это вполне согласуется с политикой, которую намерен реализовывать в госкорпорации бывший вице-премьер, заявивший, что вся «ракетно-космическая промышленность будет развиваться как единое целое, где один за всех и все за одного». На деле такая форма коллективизма предполагает паразитное существование одного предприятия за счет другого и заканчивается печально для последнего.

Такие планы Рогозина демотивируют РКЦ «Прогресс», а также подмосковную РКК «Энергия», производителя пилотируемых («Союз») и грузовых («Прогресс») кораблей. На данных двух компаниях сегодня фактически держится вся российская космическая отрасль. В июне чиновник заявил, что лететь на Луну можно на модернизированном корабле «Союз», а для создаваемого среднего носителя «Союз-5» необходимо разработать метановые двигатели вместо уже имеющихся керосиновых РД-171. При этом первый пуск «Федерации» (в беспилотном режиме), создающейся на замену кораблю «Союз», Рогозин распорядился перевести с «Союз-5» на «Ангара-А5». Последнее решение выглядит особенно странным, поскольку заявленная стоимость средней ракеты в три раза ниже, чем тяжелой.

Если семейство «Ангара» оказывается полностью убыточным и потому субсидируемым, то почему-то именно ракета «Союз-5», по Рогозину, должна бороться за коммерческий рынок и «стать простой, как автомат Калашникова».

Пока реализация таких планов Рогозина приостановлена. В июле, после встречи с президентом России Владимиром Путиным , глава госкорпорации заявил, что работы над «Федерацией» продолжатся и завершатся в срок, а «Союз-5» останется с РД-171.

Тем не менее столь очевидный интерес Рогозина к заведомо убыточным и бесперспективным проектам, связанным с семейством «Ангара», по-прежнему сохраняется. Вместо того, чтобы, например, сотрудничать с частной российской компанией S7 Space, выкупившей плавучий космодром «Морской старт» для запуска «Союз-5», глава «Роскосмоса», с завидным упорством продолжая вкладываться в практически обанкротившийся «Центр Хруничева», игнорирует интересы других предприятий отрасли.

Скандал о госизмене на предприятиях «Роскосмоса», в частности, ОРКК и ЦНИИМаше, а также возбуждение уголовного дела по обвинению в мошенничестве в отношении гендиректора «НПО Лавочкина» Сергея Лемешевского , сыграли Рогозину только на руку, позволяя под предлогом секретности не только заменить неугодное руководство предприятий отрасли, но и сделать госкорпорацию непрозрачной для общественности. Введение кодекса этики и служебного поведения под предлогом борьбы с коррупцией запрещает сотрудникам госкорпорации публичные высказывания, суждения и оценки, а также обнародование в СМИ стоимости товаров, услуг и сумм контрактов в иностранной валюте между резидентами РФ, показателей бюджетов всех уровней, размера государственных и муниципальных заимствований и долгов. Исполнение такого кодекса поручили заместителю гендиректора по безопасности Сергею Демину , который фактически станет цензором в «Роскосмосе».

Нужно очень сильно постараться, чтобы не заметить, что к катастрофической ситуации «Центр Хруничева» пришел в результате реформ последних 6,5 лет, когда Рогозин в правительстве курировал ракетно-космическую отрасль. Именно за это время Россия, из-за резкого снижения качества выпускаемых «Протон-М», уступила мировое лидерство американской компании SpaceX с ракетой Falcon 9. При этом риторика высказываний Рогозина, касающаяся использования США ракетных двигателей РД-180 и пилотируемых кораблей «Союз», способствовала коммерческой привлекательности российской космонавтики с точностью наоборот. Заявления чиновника до сих пор помнят в США, напрямую называя угрозы Рогозина коммерческим партнерам «Роскосмоса» одним из трех главных факторов падения спроса на российскую тяжелую ракету.

В неудачах российской космической отрасли чиновник винит кого угодно, только не себя. В ответ на критику своей персоны со стороны зарубежных СМИ Рогозин, будучи вице-премьером, в провалах госкорпорации фактически обвинил США, которые, являясь основными коммерческими партнерами «Роскосмоса», до сих пор фактически поддерживают существование РКК «Энергии» и НПО «Энергомаш» , выпускающего РД-180 и РД-181.

Не вызывает сомнений, что подобные действия чиновника нанесли и продолжают наносить прямой финансовый ущерб бюджету страны. Заняв должность главы госкорпорации, Рогозин заявил о «непростительных ошибках» ее прежнего руководства и пообещал избавиться от «бездельников и интриганов». По всей видимости, себя действующий глава госкорпорации к таковым не относит, потому вопрос о том, чем он занимался последние 6,5 лет, находясь в должности вице-премьера, оказывается риторическим.