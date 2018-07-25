Зачем Джохар Дудаев назвал Чечню Ичкерией

Ичкерией называли непризнанное государственное образование, существовавшее со времени распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и практически ликвидированное весной 2000 года в ходе Второй чеченской войны. Но откуда взялось такое название?

Первоначально название Ичкерия носила историческая область на юго-востоке нынешней Чеченской республики . Согласно одной из версий, «Ичкерия» («Ickeri») — это сочетание чеченских слов «ис» и «кери». «Ис» — «девять», а «кери» — «внутренняя часть» или «внутренняя сторона». По другой версии, название было позаимствовано из кумыкского. [С-BLOCK]

Область получила такое наименование, так как в ней жили девять тукхумов (обществ или племен). Сепаратисты рассматривали вновь созданное государство как сообщество живущих на его территории племен. В марте 1992 года экс-президент Грузии Звиад Гамсахурдиа , находясь в Грозном по приглашению Джохара Дудаева, подписал указ о признании государственной независимости Чеченской Республики. 2 марта парламент вновь образованной республики принял конституцию ЧРИ, отменявшую собой действие конституции ЧИАССР от 1978 года. Впоследствии дважды, в 1996 и 1997 годах, в нее вносились изменения и дополнения. Согласно данной Конституции, главой самопровозглашенной республики являлся всенародно избранный президент, он же верховный главнокомандующий. Высшим органом законодательной власти объявлялся Парламент, избираемый, как и президент, сроком на 5 лет. [С-BLOCK]

Ни одно государство — член ООН — новую республику не признало. Разбой, насилие, похищения людей, работорговля, торговля наркотиками — вот что ждало жителей «независимой Ичкерии». Неудивительно, что Федеральное правительство причислило органы власти ЧРИ к списку террористических организаций и ввело уголовную ответственность за участие в их деятельности. [С-BLOCK] 10 октября 2007 года тогдашний президент самопровозглашенной ЧРИ Доку Умаров издал указ об упразднении республики Ичкерия и преобразовании ее в вилайят (административно-территориальная единица) Нохчийчой (Ичкерия) в составе государства Имарата Кавказ*, провозглашенного только на бумаге. Между тем находившийся в то время за рубежом Ахмед Закаев провозгласил себя премьер-министром республики, якобы избранным телефонным голосованием. Появилось несколько «параллельных» правительств Ичкерии, что привело к расколу между сепаратистами. Стало ясно, что Ичкерия как независимое государство так и не состоялась.