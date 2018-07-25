В семье не без урода»: Росгвардия пожалела своего начальника

Попытки сторонней дискредитации вызвало укрепление взаимных связей и фактическое образование альянса между главой Росгвардии Виктором Золотовым и руководителем Чеченской республики Рамзаном Кадыровым , в которм, видимо, Золотов получает доступ к ближневосточным активам кадыровского клана и, взамен, обеспечивает федеральное прикрытие лидеру Чечни, потакая его политическим проектам. В связи с этим весьма характерным является активизация Р. Кадырова по разным чисто политическим поводам (захоронение Ленина, захоронение Сталина в Грузии , памятник Хрущёву в Чечне и т.п.).

Моментально в сети появились и стали муссироваться сведения, компрометирующие лично В. Золотова. Так, распространена информация, что дочь главы Росгвардии Жанна Золотова живет в московской квартире площадью 495 метров. Ее муж — кинопродюсер, снял сериал «Воротилы» о борьбе честных бизнесменов с коррумпированными силовиками, а также комедию «Обстоятельства». Эта картина зятя генерала Золотова провалилась в прокате — при бюджете в $1 млн сборы в России составили $54 тыс. Внук Золотова вообще наклал на свою родину и предков

Как рассказал Артем Чечихин, он вырос на Барвихе, а совершеннолетие отмечал в ресторане на Рублевке. «Зимой — горнолыжные склоны в Куршевеле, весной — эмиратские небоскребы, летом — куртуазный ForteVillage на Сардинии, а все оставшееся время — Лондон.

Другим продюсером „Обстоятельств“ стал актер и чиновник Роман Золотов — сын Виктора Золотова. У семьи Золотовых обнаружили 4 земельных участка общей площадью 2,6 га, 4 квартиры (1016 кв. м) и 5 домов (2488 кв. м). Все имущество Золотовых расположено в разных регионах страны и оценивается в 630 млн руб. И это при доходах главы семейства в 2014 г. — 6,5 млн руб., в 2016 г. — 6,7 млн руб. Подмосковная усадьба сына главы Росгвардии Романа оценивается в 26—530 млн руб., владения его соседа Юрия Чечихина , предположительно, мужа Жанны Золотовой, в 360-720 млн руб. У самого главы Росгвардии журналисты обнаружили квартиру площадью 189 кв. м., расположенную в самом центре Геленджика , стоимостью 17 млн руб.

Активнейшим образом форсировалась тема перестрелки 17 ноября в районе „Москва-сити“ с участием сотрудников Росгвардии, якобы охранявших одного из „воров в законе“. Пока известно, что охрана Гавриила Юшваева (Гарик Махачкала ) перестреляла ребят Дмитрия Павлова (Павлика), заодно ранив двух сотрудников Росгвардии (один из них якобы потерял при этом табельное оружие — пистолет). Про Юшваева ходят мифы о его принципах справедливости, но он — крайне непубличная персона. Хотя иногда „выходит в свет“ — свадьба дочери с бюджетом в миллионы долларов, покупка столичной недвижимости, участие в западных стартапах и работа в Федерации горских евреев. Дочь Бетти вышла замуж за столичного бизнесмена Мурада Бениаминова. Имена представителей этой семьи связывали ранее с водочным бизнесом, в частности с производством водки „Флагман“, а также с платежными системами.

Понятно, что спикер Росгвардии А. Хинштейн сделал всё, чтобы замять скандал. Официальное заявление Росгвардии: «Звучит тема, что мы охраняли чуть ли не вора в законе, но при заключении договоров проверяем все организации и невозможно, чтобы человек с криминальным прошлым попал в список клиентов. Мы не ставим под сомнение чистоту договора по мероприятию в пятницу».

Интересно, что «подкладкой» под эти события стали сведения о наделении Росгвардии новыми полномочиями (дескать, Росгвардия получает своего рода «легкую версию» потенциальных прерогатив ФСО , причем в рамках коммерческой деятельности). А, учитывая нарастающие случаи конфликтов между региональными властями и ФСБ, новые полномочия Росгвардии могут стать политическим «предложением» по крышеванию губернаторов в ситуациях неоднозначных отношений с другими «силовиками». При этом давно известно о конкуренции между Росгвардией и ФСБ.

Утверждают, что в перспективе Росгвардия может получить полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности, также в ведение Росгвардии от МВД может перейти функция обеспечения государственной защиты. Следует вспомнить, что ещё в марте в Росгвардии было создано подразделение, которое будет заниматься киберразведкой. Ему поставлены задачи по работе в интернете по выявлению актуальных угроз и подготовке к отражению возможных атак. Но в первую очередь в его обязанности входит мониторинг соцсетей для выявления случаев экстремизма. В июле в Росгвардии был создан Координационный совет по взаимодействию с частными охранными организациям.

Параллельно в самой Росгвардии полным ходом идёт антикоррупционная борьба.

Так, Сергей Сударкин , экс-заместитель начальника управления расквартирования и строительства тыла внутренних войск МВД России сейчас находится под следствием. По версии следствия Сударкин за 7 млн руб. пообещал руководству фирмы «Фамер-Девеломпент» обеспечить победу в аукционе на строительство дома для ветеранов внутренних войск в Брянске . Фирма обанкротилась, так и не завершив строительства.

В другом случае полковник Александр Костин , начальник финансового управления ВВ, запросил откат в размере 10 млн руб. сверх уже выделенных на дополнительное финансирования управления связи 250 млн руб.

Считают, что генерал-лейтенант Вячеслав Варчук , заместитель В. Золотова по финансово-экономической работе, возможно, прикрывал действия А. Костина, являясь его непосредственным начальником. Силовики задержали В. Варчкуа по подозрению в том, что часть из 10 млн руб., которые так и не вернул А. Костин, могли оказаться в руках его начальника.

Подполковник Руслан Буряк, заместитель начальника по финансово-экономической работе ФГКУ «Первый центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии РФ», был обвинен в получении взятки в особо крупном размере. По материалам следствия, Буряк вымогал у ООО «Спецстрой ДТА» 1 млн руб. А за это пообещал оплатить уже выполненный госконтракт.

Все эти обстоятельства используются для оказания информационного давления на Главу Росгвардии. Однако, в связи с решением Президента В. Путина баллотироваться на новый срок на выборах-2018, есть основания считать, что информационная кампания по дискредитации В. Золотова сойдет на нет и интересы групп влияния переместятся на политическое поприще: пока действует нынешний состав кабмина, все будут стараются решить текущие вопросы через действующих и хорошо знакомых министров.

Напомним, дедушка главного революционера начальник Росгвардии, участвует в охране порядка во время акций протеста. Также нац. гвардейцы принимали участие в задержании протестующих во время акций оппозиции «Он нам не царь» 5 мая.