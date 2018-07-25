В США расширили обвинения против россиянки Осиповой, включив вымогательство

"Против Осиповой-Мобли выдвинуты четыре дополнительных обвинения. Эти обвинения были поданы на прошлой неделе, и обвиняют ее в вымогательстве", — сказал Тарасов.

В 2014 году годовалая на тот момент дочь Осиповой была объявлена в розыск. Указывалось, что она может находиться со своей матерью, вернувшейся тогда на родину из США. Российский суд принял решение оставить ей двух детей от брака с американцем и определить их место жительства в России