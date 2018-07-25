НС Банк открыл новый офис в Москве

НС Банк расширил сеть московских представительств, открыв 25 июля новый дополнительный офис «Коломенское» по адресу: пр-т Андропова, д. 29. Офис расположен в шаговой доступности от станции метро «Коломенская», по направлению пешеходного маршрута в сторону парка «Коломенское», уточняется в релизе банка.

Как следует из сообщения, офис рассчитан на обслуживание розничных клиентов и предлагает такие продукты и услуги, как вклады, пластиковые карты, платежи, денежные переводы («Золотая корона», Western Union), валютно-обменные операции, индивидуальные инвестиционные счета.

Входная зона офиса оборудована банкоматом и функционирует круглосуточно. В операционном зале установлен платежный терминал, доступ к которому осуществляется в рабочее время.