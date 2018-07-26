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Ангела Меркель шокировала общественность платьем с глубоким декольте — видео
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Ангела Меркель шокировала общественность платьем с глубоким декольте — видео 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Немецкий Байройт сейчас — музыкальный центр Европы. Там открылся большой оперный фестиваль. Но светской публике явно не до Вагнера и его «Валькирии», и даже не до Пласидо Доминго, который встал за дирижерский пульт. В этот вечер всех сразила Ангела Меркель. Точнее ее элегантный образ. На красной дорожке фрау канцлер появилась в вечернем платье. Виталий Чащухин был удивлен не меньше остальных.
Тот редкий случай, когда внимание всего мира приковано не к ней, а к ее наряду. Ангела Меркель в платье — само по себе событие. Это совершено не в ее стиле, но раз в год она позволяет себе побыть просто женщиной. Вот уже два десятилетия красная дорожка знаменитого Вагнеровского фестиваля в баварском Байройте не обходится без бьюти-образов самой видной фрау современности.
Наслаждаться оперой в этом году она будет в ослепительно зеленой комбинации блейзера и длинной юбки. Скромно, и, пожалуй, впервые — со вкусом.
— Ей очень идет этот костюм, подходит и к цвету кожи, и к волосам. Хороший выбор такой насыщенный зеленый сейчас в тренде, очень актуален в этом сезоне, — отметила дизайнер Нина-Юлия Вальтер.
И хотя повседневный образ самой могущественной женщины мира далеко не от Haute couture, а на недавнем саммите НАТО в Брюсселе она вообще оконфузилась, надев на пару с Терезой Мэй одинаковые пиджаки, немногочисленные платья канцлера все же смогли стать обязательным элементом немецкой политической моды.
Начиная с 1999 года в гардеробе Меркель были и дерзкие перья, и открытые плечи; в 2002 году она произвела фурор в халате, еще через несколько лет появилась в сенсационном декольте.
Случались и фэшн-провалы: как минимум дважды канцлер появлялась на Вагнеровском фестивале в одном и том же наряде, да и вообще — законодателя моды из нее все же так и не вышло. «Хочу платье, как у Меркель» — уж точно из другой оперы.
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