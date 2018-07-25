Буйный пассажир, напавший на сотрудников «Домодедово», получил 5 суток ареста

Аэрофобия, алкоголь и агрессия — эта гремучая смесь привела за решетку пассажира рейса «Москва-Якутск». Суд отправил под арест авиадебошира, который напал на сотрудников службы безопасности аэропорта «Домодедово» . И заставил других пассажиров лишний час томиться в самолете, в ожидании вылета.

Алексей , скажите, зачем вы избивали сотрудника аэропорта?"

Общаясь с журналистами, Алексей Седов прикрывает лицо барсеткой и прячется за спинами конвоиров. Видимо, успел протрезветь. Это тоже он, накануне вечером. Кстати, все с той же барсеткой, на трапе самолёта авиакомпании S7 . Это кадры очевидца: вот Алексей несколько раз бьет по лицу сотрудника службы безопасности. А вот уже на лётном поле его скручивают полицейские и уводят в здание аэропорта.

"Сотрудники полиции задержали гражданина, который был доставлен в линейное управление в аэропорту «Домодедово» МВД России, где в отношении него был составлен протокол по статье «мелкое хулиганство», — доложил Андрей Горбунов , заместитель начальника управления организации охраны общественного порядка Управления на транспорте МВД России.

Алекейю Седову 42 года, Он — житель Краснодара . Видимо, очень боится летать. На борт поднялся изрядно набравшись.

Вот как прокомментировали случившееся представители авиакомпании.

"Пассажир поднялся на борт воздушного судна с признаками сильного алкогольного опьянения. На это обратили внимание бортпроводники и поинтересовались его самочувствием. В ответ в адрес экипажа последовала грубая нецензурная брань".

Командир воздушного судна принял решение высадить дебошира — пассажиру это не понравилось. Сотрудника службы безопасности «Домодедова» пришлось везти в больницу.

"Мы возмущены этой ситуацией, побои, как того и полагает процессуальный процесс, мы сняли в медпункте и, конечно же, направили заявление в правоохранительные органы для расследования", — говорит Александр Власов , пресс-секретарь аэропорта «Домодедово».