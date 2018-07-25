Петербурженка публикует истории о жителях, достопримечательностях и необычных заведениях Петроградской стороны

Петербурженка выкладывает под ником rosya skrypnik в Twitter свои наблюдения о Петроградской стороне. 24 июля она пообещала постить по одному интересному факту о районе за один лайк. За сутки запись набрала уже 1900 лайков. Она рассказала, что родилась в Петроградском районе и живет там всю жизнь а также о том, что у гее «очень сильная зависимость от острова». В своем аккаунте она публикует твиты о граффити, которые есть в районе, необычных заведениях и достопримечательностях, о которых мало кто знает, а также о лучшей шаверме на острове, кафе, где обитают телевизионщики и многом другом. 28. На углу Большого и Ленина раньше был старый совковый продуктовый магазин. В 2001 году мы с мамой встретили там Егора Дружинина , покупающего сыр и конфеты. — rosya skrypnik (@rosya_why) 24 июля 2018 г.

35. Пушкарский сад известен как место, где рисовали и портили граффити с Черчесовым. Но для жителей это сад «явления Богородицы» + там очень крутая детская площадка, любила на ней угарать в детстве. Правда, на скамейках в этом саду ВСЕГДА спит кто-то бухой. pic.twitter.com/BZLWtiXFEz— rosya skrypnik (@rosya_why) 24 июля 2018 г.

45. Лет 10 назад карту «Ленинские места Петроградской стороны» демонтировали. Теперь я по ней скучаю. pic.twitter.com/XWjN1WWNjT— rosya skrypnik (@rosya_why) 24 июля 2018 г.

75. Памятник женщинам, защитившим Ленинград — это гениально. И очень трогательно pic.twitter.com/515q0eqt10— rosya skrypnik (@rosya_why) 25 июля 2018 г.

Напомним, ранее появился альтернативный гид по Петербургу в виде открыток, в которых сравнивают популярные места и предлагают похожие на них заведения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.