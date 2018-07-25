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Ремонт здания правительства Ставрополья обойдётся краю в 46,9 млн руб.
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Ремонт здания правительства Ставрополья обойдётся краю в 46,9 млн руб. 

АиФ Ставрополье 57 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Управление зданиями правительства Ставропольского края заключило контракт на ремонт фасада Белого дома в краевом центре на 46,909 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.
Требованиям контракта соответствовала только одна заявка от ООО «Зонт». Они и стали победителями тендера. Рембригада должна поменять старые плиты на стенах зданиях на новые из известняка, доломита и гранита, починить крышу и заменить ступени.
Уставный капитал фирмы равен 10 тыс. рублей. Её учредили предприниматели Александр Чвало и Александр Минин. За последние время «Зонт» выполнил госконтрактов на 101 млн рублей.
Напомним, бюджет Ставропольского края в 2018 году утверждён с профицитом.
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