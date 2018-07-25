Ремонт здания правительства Ставрополья обойдётся краю в 46,9 млн руб.

Управление зданиями правительства Ставропольского края заключило контракт на ремонт фасада Белого дома в краевом центре на 46,909 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Требованиям контракта соответствовала только одна заявка от ООО «Зонт». Они и стали победителями тендера. Рембригада должна поменять старые плиты на стенах зданиях на новые из известняка, доломита и гранита, починить крышу и заменить ступени.

Уставный капитал фирмы равен 10 тыс. рублей. Её учредили предприниматели Александр Чвало и Александр Минин . За последние время «Зонт» выполнил госконтрактов на 101 млн рублей.

Напомним, бюджет Ставропольского края в 2018 году утверждён с профицитом.