Какой вклад программа «Московское долголетие» вносит в жизнь москвичей старшего возраста

Проект «Московское долголетие» продолжает совершенствоваться. «ВМ» опросила экспертов и узнала их мнение.

Ольга Твардовская, психолог:

— «Московское долголетие» очень значимо для пенсионеров, ведь они не чувствуют себя покинутыми, видят защиту не только со стороны родственников, но и государства. Моя мама — пенсионерка, она ходит на кружки в рамках этой программы и очень ими довольна. Я и сама не против принять участие в «Московском долголетии» в качестве преподавателя или психолога.

— «Московское долголетие» — объективно необходимая программа. Москвичи серебряного возраста — наиболее перспективная группа населения с огромным опытом, знанием и желанием развиваться. Государству экономически выгодно создавать программы, поддерживающие таких людей. Люди старшего возраста вполне активны и здоровы, они могут принимать посильное участие в экономической жизни Москвы

— Безусловно, программа занятий, которую предлагает «Московское долголетие», благоприятно влияет на качество жизни горожан старшего возраста. И это нужно поддерживать. Но сама программа нацелена на то, чтобы обеспечивать досуг. Я считаю, в проекте также должно быть направление, поддерживающее профессиональную деятельность, чтобы старшее поколение могло использовать для блага государства накопленные знания и опыт.

Александр Федорович, врач-психотерапевт:

— «Московское долголетие» как социальная программа помогает человеку чувствовать, что о нем заботятся. С эмоциональной стороны это очень важно. Но, на мой взгляд, проект нацелен только на развлечения, но это не самое главное. Важную роль для старшего поколения играет профессиональная занятость. Потерять ее — это большой стресс для пенсионера. Я убежден, что для москвичей старшего возраста надо также реализовать программу наставничества, где они могли бы поделиться опытом и знаниями с молодыми профессионалами.