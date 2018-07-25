Поставки продукции сельхозмашиностроения из РФ в первом полугодии выросли на 57% 

Москва, 25 июля. — Экспорт российской сельхозтехники за январь–июнь 2018 года вырос на 56,9%, до 6,6 млрд руб.
Наибольшим спросом у зарубежных аграриев пользуется российская уборочная техника, тракторы, посевная и почвообрабатывающая техника.
Основными экспортерами в отрасли являются ООО «КЗ „Ростсельмаш“ (Ростовская область), АО „Петербургский тракторный завод“ (г. Санкт-Петербург), Компания „Klever“ (Ростовская область) и АО „Евротехника“ (Самарская область).
»Сегодня поставки российской сельскохозяйственной техники осуществляются в более чем 47 стран, что почти в 2 раза превышает показатель 2013 года. На увеличение объемов экспорта в значительной степени повлияло улучшение качества российских машин и выпуск новых линеек техники. К концу 2018 года перед нами стоит цель нарастить объемы поставок российской сельскохозяйственной техники до 10,2 млрд руб., и мы уверены, что добьемся этого показателя», — отметил Директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Евгений Корчевой.
В 2018 году набирает объемы экспорт агротехники в Европу. За январь–май доля Западной и Восточной Европы в удельном объеме поставок увеличилась в 2 раза.
Также в 2017–2018 годах начались поставки продукции сельхозмашиностроения в ЮАР, Афганистан и Сирию.
Стремительному росту поставок способствует реализация действующих и внедрение новых мер государственной поддержки, и активное содействие государства в развитии именно несырьевого неэнергетического экспорта.
Справочно
В целях увеличения уровня экспорта отечественной высокотехнологичной продукции в текущем году реализуется комплекс мер поддержки по продвижению российских товаров на внешние рынки:
субсидии на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках (постановление Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. № 1388);
субсидии на компенсацию части затрат на транспортировку продукции (постановление Правительства РФ от 26 апреля 2017 г. № 496);
субсидии на финансирование части затрат, связанных с участием в конгрессно-выставочных мероприятиях по продвижению продукции на внешние рынки (постановление Правительства РФ от 24 апреля 2017 г. № 488);
комплексная правовая и консультационная поддержка АО «Российский экспортный центр», АО «Росэксимбанк», Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) экспортоориентированных организаций в сферах логистики, таможенного администрирования, сертификации, патентования и возврата НДС.