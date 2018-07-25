Поставки продукции сельхозмашиностроения из РФ в первом полугодии выросли на 57%

Москва , 25 июля. — Экспорт российской сельхозтехники за январь–июнь 2018 года вырос на 56,9%, до 6,6 млрд руб.

Наибольшим спросом у зарубежных аграриев пользуется российская уборочная техника, тракторы, посевная и почвообрабатывающая техника.

Евгений Корчевой. »Сегодня поставки российской сельскохозяйственной техники осуществляются в более чем 47 стран, что почти в 2 раза превышает показатель 2013 года. На увеличение объемов экспорта в значительной степени повлияло улучшение качества российских машин и выпуск новых линеек техники. К концу 2018 года перед нами стоит цель нарастить объемы поставок российской сельскохозяйственной техники до 10,2 млрд руб., и мы уверены, что добьемся этого показателя», — отметил Директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России

В 2018 году набирает объемы экспорт агротехники в Европу. За январь–май доля Западной и Восточной Европы в удельном объеме поставок увеличилась в 2 раза.

Афганистан и Сирию. Также в 2017–2018 годах начались поставки продукции сельхозмашиностроения в ЮАР

Стремительному росту поставок способствует реализация действующих и внедрение новых мер государственной поддержки, и активное содействие государства в развитии именно несырьевого неэнергетического экспорта.

Справочно

В целях увеличения уровня экспорта отечественной высокотехнологичной продукции в текущем году реализуется комплекс мер поддержки по продвижению российских товаров на внешние рынки:

субсидии на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках (постановление Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. № 1388);

субсидии на компенсацию части затрат на транспортировку продукции (постановление Правительства РФ от 26 апреля 2017 г. № 496);

субсидии на финансирование части затрат, связанных с участием в конгрессно-выставочных мероприятиях по продвижению продукции на внешние рынки (постановление Правительства РФ от 24 апреля 2017 г. № 488);