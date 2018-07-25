Власть или не знает о государственном бандитизме, или отмалчивается

Банда особо опасных вооружённых людей пытает человека. Он орёт, воет, молит о пощаде.

Палачи, напротив, совершенно спокойны, никуда не торопятся, пытают буднично, привычно. Одеты они в форму сотрудников ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний). Дело происходит на территории России

Если бы какие-то наши спецслужбы поймали террориста, заложившего бомбу в самолёт, то пытки были бы оправданны. Ведь надо как можно скорее узнать: в каком самолёте бомба? где сообщники? — речь шла бы о спасении сотен людей, кто бы осудил пытающих.

Но пытают не спеша и не террориста, а заключённого, который совершенно безопасен, ни для кого никакой угрозы не представляет. И спрашивают его не о бомбе, а о том, почему он плохие слова сказал про начальника.

Эта история происходит в самом социальном низу, на дне, в зоне. И вся сенсация в том, что теперь мы это видим. 10 минут видеодоказательства.

Прошло 6 дней с того момента, как это видео опубликовано. На самом социальном верху — на государственном уровне — ничего не произошло.

ФСИН подчиняется Министерству юстиции . Министерство юстиции подчиняется президенту. Министр юстиции — один из тех силовых, которых назначает лично Путин.

Директор ФСИН не подал в отставку. Министр юстиции не посоветовал директору ФСИН подать в отставку. Президент России не посоветовал министру юстиции подать в отставку. И сам пока ни слова не сказал. Хотя многие помнят его слова «в России президент отвечает за всё».

Как видите, мы недаром в самом начале сказали, что банда преступников в форме ФСИН пытает человека на территории России. Это именно тут президент отвечает за всё.

…На видео ни аварии, ни террористов, вообще никаких врагов. То ли 12, то ли 15 мужчин в форме пытают одного беззащитного человека. Новость ли это?

Постоянно, год за годом, день за днём идут сообщения о смерти заключённых в СИЗО или в зоне. Официальные документы гласят: такой-то упал с кровати, причинив себе несовместимые с жизнью повреждения: перелом позвоночника, пролом теменной кости, пролом затылка, пролом лба, сломанные рёбра, следы ожогов и электрошокера, синяки не в счёт. Так падают с кровати в наших тюрьмах те люди, которые чего-то почему-то не хотели по-хорошему. И все вопли матерей, жён и правозащитников разбиваются о спокойный ответ: ваши голословные обвинения ничем не доказаны, а рассказы тех, кто якобы перенёс пытки и остался жив, вызваны мстительностью и лживостью этих зэков.

Новость в том, что теперь доказано. Теперь это увидела вся страна.

Увидела вся страна? Конечно, нет. Это увидели те, кто открывает сайты «Новой газеты», «КВ» и т.п. Но телезрители, которых в нашей стране большинство и из которых главным образом состоит надёжный электорат, ничего этого не увидели. По государственным телеканалам это не показали.

Если открыть сайт одного из таких каналов и в поиске набрать слово «пытки», то вы увидите сообщение от 4 августа 2015 года о том, что «в интернет попали кадры пыток, которым, возможно, подвергается сын Муаммара Каддафи , и о том, что мировые СМИ и правозащитные организации обеспокоены кадрами издевательств и пыток». Или более свежий материал от 4 июля 2018 года: «письмо российского лётчика, отбывающего 20-летний срок в США , о пытках и лишениях в американской тюрьме».

А если откроете другой сайт и наберёте в поиске «пытки», там тоже получите важнейшие данные о пытках. Первыми вылезут «Пытки холодом» (« Джулия Ормонд намёрзлась в Гренландии, где снималась в «Снежном чувстве Смиллы». А Шон Бин познавал ужасы сурового климата на норвежском острове Шпицберген»)». На втором месте «Генерал» — фильм посвящён Александру Горбатову . Он прошёл лагеря, пытки и унижения. А впоследствии был удостоен звания Героя Советского Союза. Как такое могло произойти?»

Как видите, за минувшие дни телевизор не рассказал про государственную катастрофу России. Потому что если правоохранители превратились в бандитов, это, безусловно, государственная катастрофа. Телевизор же часами со страшной силой рассказывает, какие плохие слова сказал какой-нибудь футболист или какой-нибудь киноартист.

Статья 209 УК РФ. Бандитизм.

Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой) наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Совершенные лицом с использованием своего служебного положения наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

…Чтобы высшая власть могла отвечать, она должна хотя бы знать. Знают ли в Кремле о пытках? Телевизор им этого не сказал. Молчит и назначенный президентом министр юстиции. И сайты их молчат. Если зайти на сайт ФСИН и набрать в поиске слово «пытки», первый ответ будет о том, что в какой-то Северо-Осетинской колонии состоялся показ фильма «Война в Донбассе. Круги ада» — первая российская документальная лента, рассказывающая о пытках, побоях и издевательствах, которым подвергаются жители Донбасса, захваченные украинскими силовиками. Что может быть важнее для зэков Северной Осетии

…А в среду, 25 июля, пришла сенсационная новость: ТАСС : «Третий подозреваемый по делу об избиении в Ярославской колонии признал вину и арестован».

Третий?! Вы им, что ли, нарочно даёте время разбежаться и попрятаться? Как только видео было обнародовано, следовало немедленно арестовать всех 12 (или 15), кто там в кадре. Арестовать и рассадить по одиночкам, чтобы они не могли сговориться, не могли согласовать свои лживые показания. А что они будут лгать — никаких сомнений нет. Люди, которые группой зверски пытают одного беззащитного человека, не имеют ни чести, ни совести. А значит, лгать будут обязательно. Им ещё и помогут начальники и адвокаты. Возможно, они уже выработали общие «правдивые» показания.

Самое жуткое в этом видео: абсолютное спокойствие палачей. Это не эксцесс, не случайность. Эти люди ведут себя обыденно, у них рабочий день, рабочий процесс. Они зарплату получают. А потом — полные сил и опыта — на пенсию в 45 лет. Пенсионных денег им вряд ли хватит. Но с их навыками и понятиями они, конечно, работу найдут. Угадайте какую.

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