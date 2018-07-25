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«Сами ели!»: в Калининграде выставили на продажу через Avito немецкую тушёнку времён Второй мировой
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«Сами ели!»: в Калининграде выставили на продажу через Avito немецкую тушёнку времён Второй мировой 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининграде выставили на продажу мясные консервы, выпущенные в 1945 году. Продавцы уверяют, что они съедобны. Частное объявление опубликовано на Avito.
Всем желающим предлагается свиная и говяжья тушёнка, а также гусиный паштет, произведённые в Третьем рейхе в самом конце войны. Продавец пояснила, что тушёнка в толстых стеклянных банках была найдена где-то в Зеленоградском районе.
"Соседи принесли домой три ящика консервов", — добавила собеседница.
В объявлении говорится, что тушёнка, произведённая как минимум 73 года назад, съедобна.
"Съедобная! — написали продавцы. — Сами ели!"
Стоимость одной банки — три тысячи рублей.
Как пояснила «Клопс» руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура, подобная продукция не подлежит реализации, поскольку срок её хранения давно вышел.
"Употреблять в пищу такую тушёнку и паштет — полное безрассудство", — заявила Бабура.
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