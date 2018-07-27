В Чечне заложили капсулу под строительство грандиозного многофункционального комплекса «Минутка»

Комплекс будет возведен на Октябрьской площади, где расположится сразу на двух сторонах проспекта имени Ахмата-Хаджи Кадырова и станет своеобразными воротами в центр города.

На 51 450 квадратных метров, выделенных под МФК «Минутка», будет располагаться подземная парковка на 162 машины, 214 квартир и пентхаусов, мужской и женский фитнес центры, кафе, кондитерская, минимаркет, цветочный магазин, аптека, ателье, дом быта, салон красоты и спа-комплекс, двухуровневый ресторан национальной кухни в арке здания.

«Создание подобного комплекса имеет очень важное значение. Более того, благодаря ему будет создано около 1000 новых рабочих мест. Уверен, многофункциональный комплекс «Минутка» станет новым эталоном в строительстве жилья, а также поводом для гордости жителей республики», — отметил глава региона.

Послание для потомков заложили Рамзан Кадыров и мэр города Ибрагим Закриев . Внешне комплекс будет напоминать чеченские родовые башни вайнахов. Чеченцы уверены, что новое здание станет еще одним архитектурным украшением их столицы.

Фото: Лом-Али Лорсанов/ИА «Грозный-информ»