Об истории Дорогобужа туристы узнают при помощи QR-кода

По итогам первого этапа конкурса «Код русской провинции» будет создана медиатека, куда войдут данные о почти 200 достопримечательностях. Узнать об истории создания ханской мечети в Касимове или торговых рядов в Кашине можно будет, просканировав при помощи смартфона или планшета специальный QR-код. Участники проекта рассчитывают, что удобная навигационная система будет способствовать привлечению туристов в малые города.

В каждом городе — свой «дом с привидениями»

Конкурс организован ассоциацией «Русская провинция». Пока в пилотный проект вошло четыре малых города: Касимов, Дорогобуж , Кашин и Тутаев . Но, как рассчитывают организаторы, на следующих этапах участников будет гораздо больше. Ведь помимо того, что малые города станут частью туристской единой медиасистемы, у конкурса есть и другой побочный эффект. Если семь-десять лет назад большинство жителей Дорогобужа мечтали переехать в крупный населённый пункт, то, согласно последнему опросу, 60 процентов населения хотели бы встретить старость в родном городке. Такие данные представители дорогобужского муниципалитета привели на «круглом столе» в Совете Федерации

В ассоциации «Русская провинция» этот феномен объясняют следующим образом: сам по себе туризм, конечно, не спасёт малые города, но он может стать драйвером для их развития. Кроме того, сегодня всё больше жителей мегаполиса выбирают в качестве постоянного места жительства именно малые населённые пункты с живописным ландшафтом и хорошей экологией.

По условиям проекта, каждый город-участник должен был выбрать для будущей медиатеки 50 достопримечательностей. Причём это необязательно должны быть известные архитектурные достопримечательности. «Туризм должен быть разнообразным и альтернативным, нельзя показывать туристам только церкви и храмы, им это быстро наскучит», — считает заместитель председателя Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации, председатель правления ассоциации «Русская провинция» Сергей Рыбаков

«Если вначале местные жители удивлялись, что интересного нашли у них в глубинке, то потом некоторые из них так увлеклись историей родного города, что попутно выяснили и свою родословную до XVII века.

На данном этапе, подчеркнул сенатор, и пригодилась помощь местных краеведов. В каждом историческом поселении, уверены в ассоциации, есть свой «дом с привидениями», о котором слагают предания и легенды. В течение года муниципалитеты проводили конкурс, победителем которого мог стать любой гражданин, представивший свой объект и обосновавший его значимость в масштабах города. «Если вначале местные жители удивлялись, что интересного нашли у них в глубинке, то потом некоторые из них так увлеклись историей родного города, что попутно выяснили и свою родословную до XVII века», — говорит Рыбаков.

Процесс важнее поставленной цели

После завершения конкурса в каждом из городов появятся не только таблички с QR-кодами. Ещё одним результатом краеведческой работы стали регулярные исторические конференции, конкурсы рисунков, сувенирная продукция, созданная местными жителями, и так далее. Кроме того, во время проекта была создана межрегиональная общественная площадка для сотрудничества муниципалитетов, краеведов и просто неравнодушных жителей малых городов.

В ассоциации уверены, что у «Кода русской провинции» будет второй и третий этап, а участников станет гораздо больше. Во-первых, первый этап проекта уже стал победителем конкурса президентских грантов, что ещё раз доказывает его значимость и актуальность. Во-вторых, процесс по инвентаризации достопримечательностей малых городов уже запущен, и жители сами заинтересованы в его продолжении.

Какими могут быть итоги следующих этапов конкурса «Код русской провинции», в ассоциации не говорят. Но для « Парламентской газеты » председатель правления сделал исключение. «Не исключено, что окончательным продуктом станут созданные жителями игра или квест. Но пока об этом рано говорить, давайте сохраним интригу. Пока же мы наблюдаем, что сам процесс важнее поставленной цели. Люди стали по-другому относиться к своему городу, и это самое главное», — сказал Сергей Рыбаков «Парламентской газете».

Главные достопримечательности городов проекта

Что посмотреть в Дорогобуже

Что посмотреть в Кашине

Что посмотреть в Тутове

Что посмотреть в Касимове

Самый большой глобус в Европе. Он находится около завода ОАО «Дорогобуж» . Его диаметр — 10 метров, вес — 11,5 тонны. Глобус выполнен на основе старого резервуара

Музей каши и кашинских традиций. Здесь проводятся экскурсии, анимационные программы и мастер-классы

Воскресенский собор

Касимовский краеведческий музей

Болдинский Свято-Троицкий монастырь

Воскресенский кафедральный собор — крупнейший в Тверской митрополии, один из символов города

Церковь Покрова Богородицы

Ханская мечеть

Усадьба Барышниковых

Памятник Анне Кашинской. Открыт в день 100-летия второй канонизации. Скульптор А. Ковальчук

Музей «Домъ на Новинской»

Музей колоколов

Кашинский краеведческий музей. Уникальный музей, отражающий жизнь Кашинского уезда с XVII века до наших дней

Пожарная каланча

Питьевой фонтан «Мальчик»

Музей Федора Ушакова и русского флота