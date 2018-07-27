Рустэм Хамитов подвел предварительные итоги реализации проекта «Бережливое правительство»

Правительство становится «бережливым». В Башкортостане продолжается реализация одноименного федерального пилотного проекта. Предварительные итоги проделанной работы подвел Глава Башкортостана на заседании Координационного совета. Зачастую граждане сталкиваются с бюрократическими препонами: месяцами ждут документ, необходимый для открытия собственного дела или ходят из кабинета в кабинет, чтобы узаконить перепланировку квартиры. Концепция «Бережливого правительства» должна избавить их от лишних забот и ускорить процесс получения государственных услуг. Рустэм Хамитов отметил, что менять что-либо в своей работе сложно, но первые шаги в этом направлении уже сделаны.

Рустэм Хамитов: «Управленческие процессы складываются годами, и они уже сложились, утрамбованы, что называется. И новациям поддаются очень тяжело, изменить их за шесть месяцев — сложная задача. Но, тем не менее, проект стартовал. Стартовал он достаточно, я бы так сказал, даже успешно. Многие управленческие коллективы, участвующие в проекте, ответственно подошли к этому делу».

Федеральный пилотный проект «Бережливое правительство» разработан при содействии госкорпорации «Росатом» . Он направлен на повышение производительности труда в исполнительных органах власти. Кроме Башкортостана в проекте на данный момент участвуют ещё 7 российских регионов.