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Рустэм Хамитов подвел предварительные итоги реализации проекта «Бережливое правительство»
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Рустэм Хамитов подвел предварительные итоги реализации проекта «Бережливое правительство» 

Башкирское спутниковое телевидение 2 часа назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
Правительство становится «бережливым». В Башкортостане продолжается реализация одноименного федерального пилотного проекта. Предварительные итоги проделанной работы подвел Глава Башкортостана на заседании Координационного совета. Зачастую граждане сталкиваются с бюрократическими препонами: месяцами ждут документ, необходимый для открытия собственного дела или ходят из кабинета в кабинет, чтобы узаконить перепланировку квартиры. Концепция «Бережливого правительства» должна избавить их от лишних забот и ускорить процесс получения государственных услуг. Рустэм Хамитов отметил, что менять что-либо в своей работе сложно, но первые шаги в этом направлении уже сделаны.
Рустэм Хамитов: «Управленческие процессы складываются годами, и они уже сложились, утрамбованы, что называется. И новациям поддаются очень тяжело, изменить их за шесть месяцев — сложная задача. Но, тем не менее, проект стартовал. Стартовал он достаточно, я бы так сказал, даже успешно. Многие управленческие коллективы, участвующие в проекте, ответственно подошли к этому делу».
Федеральный пилотный проект «Бережливое правительство» разработан при содействии госкорпорации «Росатом». Он направлен на повышение производительности труда в исполнительных органах власти. Кроме Башкортостана в проекте на данный момент участвуют ещё 7 российских регионов.
Сергей Обозов, директор по развитию производственной системы «Росатом»: «Вся наша жизнь состоит из процессов. Либо производственных, либо обычных. И в них во всех огромное количество потерь. Вот такая неэффективность. Смысл производственной системы „Росатома“ и бережливости, над который мы сейчас работаем с вашим регионом, — это найти эти потери как врагов и уничтожить. И жизнь тогда будет лучше».
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