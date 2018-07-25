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Львица отвлекла стаю гиеновидных собак на себя и спасла детеныша
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Львица отвлекла стаю гиеновидных собак на себя и спасла детеныша 

Lenta.ru 30 минут назад
Фото: Lenta.ru
Во время поездки по Национальному заповеднику Мореми туристка Шейлин Фернандо (Shalin Fernando) сняла на видео нападение стаи гиеновидных собак на львицу. Ролик опубликован на канале Kruger Sightings на Youtube.
«У меня не было слов, я так волновалась за львицу и ее детеныша, — рассказывает Фернандо. — Гид сказал нам, что у нее погибли все прочие львята. Собаки долго пытались атаковать, но потом сдались и ушли, а львица с детенышем оказались в безопасности. На следующий день мы снова увидели этих гиеновидных собак. Одна ковыляла с ранами от укуса».
Гиеновидные собаки встречаются в национальных парках и нетронутых человеком областях ЮАР, Намибии, Ботсваны, Танзании, Мозамбика, Зимбабве и Свазиленда. Способны за один присест съесть до девяти килограммов мяса. Как и гиены, не боятся львов и могут представлять угрозу даже для крупных хищников.
Национальный парк Мореми располагается в Ботсване. Пять тысяч квадратных километров населяют многочисленные дикие звери, в том числе буйволы, жирафы, носороги, львы, слоны, бегемоты, зебры, гепарды, гиены, шакалы, антилопы и гиеновидные собаки, а также личи.
В апреле сообщалось, что в национальном парке Крюгера в ЮАР сняли на видео охоту гиеновидных собак на детеныша антилопы-импалы, в которую вмешались гиппопотамы.
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