«Нельзя выдавать за общественное мнение одну лишь информацию из соцсетей»

«Глупо было бы упрекать власти за то, что они собираются отслеживать критику народа и заставлять чиновников реагировать на нее. Мониторить жалобы и другие сообщения в социальных сетях необходимо, поскольку это удобное для людей средство коммуникации и динамичная среда, где пользователь может выложить только что сделанное фото, и в течение минуты зафиксированная информация станет общедоступна. От интернета никуда не уйдешь, и властям нужно использовать его в работе.

С подачи врио губернатора Дмитрия Азарова сегодня областные и городские чиновники имеют аккаунты в соцсетях, где реагируют на обращения населения. Главное, чтобы эти обращения правильно оценивались и не ставились в безусловный приоритет над сообщениями в традиционной форме и над здравым смыслом. Чего стоит одно решение по улице Куйбышева в Самаре ! В начале июля один молодой человек, перевозбудившись от массового присутствия в городе иностранных болельщиков, попросил главу региона в Twitter сделать магистраль пешеходной. Сообщение набрало тысячу ретвитов, и Дмитрий Азаров поручил мэрии разработать соответствующий проект. Горадминистрация сделала улицу пешеходной по выходным до сентября. При том, что после ЧМ проезжая часть этой улицы не загружена пешеходами — там прохаживаются единицы. Зато общественный транспорт, который активно ходит по Куйбышева, в выходные теперь перебрасывают на соседние улицы. Ничего кроме проблем мы в итоге не имеем. Это очевидная глупость. Идея реагировать правильная, но нельзя выдавать за общественное мнение одну лишь информацию из соцсетей.

Возможно, здесь должен быть некий фильтр. Но как его организовать и на основании чего, сказать трудно. Как депутат я тоже завален обращениями, в том числе из социальных сетей. Есть такая категория людей — городские сумасшедшие. Иногда очевидно, что пишет сообщение или приходит на прием явно больной человек. Что мне делать в подобном случае? Попросить обратившего принести справку из психбольницы об отсутствии у него заболевания? Грубовато. Если история явный бред, обращаться в другие органы власти, скажем, в полицию? Тоже не вижу смысла. Иногда приходится говорить помощникам: „Пока не реагируй, отложи в ящик“, либо писать в органы власти, но составлять текст письма таким образом, чтобы из него прослеживался намек на возможную патологию заявителя.

Универсального рецепта здесь нет. По закону, чиновники обязаны реагировать на любые обращения, кроме содержащих нецензурную брань или повторных сообщений. Здесь все зависит только от опыта. Разве что властям стоит осторожнее откликаться на анонимные сообщения. Иногда анонимность необходима, когда дело касается сообщения о преступлении или другой угрозе для обратившего. Но информация, к примеру, о благоустройстве города, требует конкретных заявителей».