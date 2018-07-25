Шведская компания планирует построить центр сервиса горной техники в заполярном моногороде

МУРМАНСК , 25 июля. / ТАСС /. Шведская компания Sandvik Mining and RockTechnology, один из мировых лидеров в обслуживании и модернизации техники для горной промышленности, намерена построить крупный сервисный центр в Кировске ( Мурманская область ) для обслуживания крупнейших горнодобывающих компаний региона. Как сообщает в среду пресс-служба администрации Кировска, об этом заявил президент компании по продажам запасных частей и сервису Эд Сантамария на встрече с главой администрации Кировска Сергеем Свининым

"Компания заинтересована в строительстве крупного сервисного центра в Кировске, на котором могли бы обслуживать технику сразу несколько крупных горнопромышленных предприятий Заполярья", — приводит пресс-служба слова представителя компании.

Глава администрации города в свою очередь отметил, что участок, арендованный для строительства сервисного центра, находится в черте города и обеспечен инфраструктурой. Также инвесторы могут рассчитывать на софинансирование развития инфраструктуры и налоговые льготы при вхождении в качестве резидента в территорию опережающего развития (ТОР), статус которой город получил 2017 году.

Предполагаемая сумма инвестиций пока не была названа. Компания находится на стадии принятия решения о масштабности строительства.

Sandvik Mining and Rock Technology — это бизнес-подразделение группы компаний Sandvik, занимающее лидирующую позицию в разработке оборудования, инструмента, а также сервисных и технологических решений для горнодобывающей и строительной отраслей. Решения используются в бурении, резке, дроблении и сортировке, погрузочно-доставочных работах, проходке туннелей, разработке карьеров.