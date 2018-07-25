Пираньи и донные черви: какие пришельцы поселились в Балтике и калининградских озёрах

Водоёмы Калининградской области активно осваиваются животными со всего света. Учёные называют живые организмы, переехавшие на ПМЖ в новую для себя биосистему, инвазивными видами, или вселенцами. Появление в биосистеме чужаков может привести к ухудшению качества воды, распространению паразитов и болезней, в том числе и опасных для человека. А может и не привести. Всё зависит от того, как местные виды и живущие здесь люди отреагируют на «понаехавших». И от тысячи случайностей.

В последнее время учёные отмечают несколько серьёзных и массовых переселений в наш регион. Нас начали осваивать моллюск Dreissena polymorpha, рачки Cercopagis pengoi и Evadne anonyx из Каспийского моря, североамериканские щетинковый червь полихета Marenzelleria viridis и моллюск Rangia cuneata, а также азиаты — китайский мохнатоногий краб. А ещё черноморские бычки и амурские ротаны.

Вселение чужеродного вида в новое местообитание называется биологической инвазией. Бесконтрольное перемещение может привести к снижению видового разнообразия планеты, массовому исчезновению аборигенных видов, унификации экосистем и в конечном счёте обеднению животного и растительного царств планеты Земля. Свести данный процесс к минимуму стоит в задачах всех государств.

Вселенцы, по мнению учёных, явление не новое. Например, древние викинги, загружая камни для балласта в свои корабли, не знали, что перевозят миллионы микроорганизмов к новому месту жительства. И что эти микроорганизмы медленно, но серьёзно будут менять нашу землю, они и предположить не могли.

Как рассказывают калининградские биологи, в Балтийском море и заливах нет местных видов. Все они когда-то пришли, прилетели, приплыли, приползли к нам в гости. И в результате остались здесь навсегда.

В чём соль?

Наше Балтийское море уникально. Это одно из самых пресных морей. Его солёность зависит от затока солёной воды из Северного моря. Как рассказали «Клопс» сотрудники лаборатории гидробиологии и лаборатории лиманов АтлантНИРО, более солёные калининградская часть Вислинского залива и литовская часть Куршского.

Солёность — один из важнейших факторов расселения и натурализации «чужих». Вода в океанах обычно имеет солёность в 35 промилле, предел — до 15. Средний показатель по Балтийскому морю — 8. В этих условиях может жить только небольшая группа организмов, так называемые солоноватоводные виды. Балтийское море и его заливы уникальны, потому что имеют барьерные зоны, переходные между пресной и солёной водой. И всё-таки есть те, кому эти барьеры по зубам.

"Зверь" длиной в миллиметры

В начале 1990-х рыбаки в Финском заливе начали вытаскивать пустые сети. Ячейки сетей были запечатаны серой зловонной слизью, что в значительной мере затрудняло ловлю рыбы.

Биологи провели расследование. Слизью-пастой, намертво запечатавшей ячейки рыбацких сетей, оказались колонии понто-каспийского рачка церкопагиса размером меньше сантиметра. По мнению биологов, каспийский рачок попал в Финский залив вместе с балластными водами судов и там ему понравилось. Церкопагисы начали активно размножаться. Сцепившись хвостами, они образовывали многомиллионные колонии — ту самую «пасту», которая намертво запечатывала ячейки рыбацких сетей. А через некоторое время церкопагиса стали вылавливать и в Калининградском заливе. До этого каспийский рачок освоил Великие Американские озёра. И освоил довольно успешно. Американское правительство потратило несколько миллионов долларов на очистку стоков электростанций, забитых той самой «пастой» — колониями церкопагисов.

Проблемы, которые привёз с собой в Калининградский залив рачок церкопагис, не ограничивались только запечатанными слизью ячейками рыбацких сетей. Церкопагис — беспощадный хищник. С удовольствием ест всё, что подходит ему по размеру. В нашем заливе он выедал крупноразмерный планктон, которым кормилась местная рыба.

По словам калининградских учёных, сам рачок церкопагис долгое время не мог встроиться в местные пищевые цепочки. Его самого есть не умели и не хотели — мешал шип на хвосте рачка. Первоначально у каспийского рачка, поселившегося в Калининградском заливе, не было естественных врагов. Этим рачок и воспользовался, начав плодиться и размножаться, в значительной мере ухудшив условия для летней ловли рыбы. В последние годы эта проблема уже не стоит так остро.

Церкопагис— не единственный вселенец, которому понравилось в Калининградской области. В заливах уже поселились два вида крабов из китайского Жёлтого моря и американской Флориды, несколько видов черноморских бычков, морской червь-полихета Marenzelleria neglecta из Северной Америки, недавний активный вселенец моллюск Rangia cuneata из Атлантического океана. Только в Вислинском (Калининградском) заливе зарегистрировано более 20 чужеродных видов, активно осваивающих новую акваторию.

"Красные приливы"

Одним из вселенцев в фитопланктонное сообщество Балтики стал микроскопический вид водорослей из отдела динофитовых — пророцентрум минимум. Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник института АтлантНИРО Ольга Дмитриева рассказала «Клопс», что динофитовые водоросли часто неверно называют красными из-за того, что они способны окрашивать красный цвет во время массового развития, из-за чего появились романтичное название последствий этого обычного в природе процесса — «красные приливы».

По словам Ольги Дмитриевой, учёные пытаются разобраться с последствиями инвазии этого пришельца, в частности — оценить степень биологического загрязнения разных районов моря. В опреснённой польской части Вислинского залива этот вид не живёт, в солоноватоводной российской части его впервые обнаружили в 1997 году. В пресноводной российской части Куршского залива условия для развития вселенца неблагоприятны, а в литовской он встречается часто. Пока водоросль не представляет опасности для экосистемы. «Красные приливы» Балтийскому морю не грозят. Но при определённых условиях она может выделять токсины, а те, в свою очередь, могут накапливаться в тканях моллюсков, ракообразных, рыб. Это может привести к отравлению животных и человека.

Живучий хищник

Вселенцы путешествуют на чём угодно, где угодно и куда угодно. Некоторые приплывают на новое место жительства вместе с балластными водами, другие прилетают, прицепившись к лапам и перьям птиц, третьи путешествуют на корпусе судов. Свою лепту в распространение вселенцев вносят аквариумисты.

Именно московских аквариумистов обвиняют в биологическом загрязнении дальневосточной рыбкой амурским ротаном обширных территорий Европейской части России . В конце семидесятых годов прошлого века ротана зафиксировали в нескольких подмосковных водоёмах. Забавная аквариумная рыбка оказалась чрезвычайно живучим хищником. Например, во время сильных морозов ротан вмерзает в лёд, чтобы с приходом тепла опять ожить. А ещё он очень неприхотлив в еде. Вот так и началось его победное шествие, в результате которого ротан стал встречаться сегодня и в закрытых водоёмах Калининградской области.

Амурский ротан (Perccottus glenii) печально известен своей способностью полностью вытеснять местные виды рыб, активно питаясь икрой и мальками. Но страдают не только рыбы. Редкие амфибии, икрой и молодью которых также охотно лакомится ротан, оказались под угрозой полного вымирания.

Пираньи в Светлогорске

Сможет ли повторить марш дальневосточного ротана пиранья, пойманная недавно в светлогорском озере? И как она там оказалась? Учёные уверены, что с последним вопросом надо обращаться к любителям аквариумных рыбок, живущих в этом курортном городе. Пираньям понравилось в аквариуме, они размножились, их и выпустили в озеро. К каким последствиям это может привести? Через некоторое время можно будет ответить и на этот вопрос.

Черви атакуют

Одним из крупных вторжений чужаков стало появление в калининградских заливах многощетинкового червя из рода полихет, который живёт в норах на дне. Это довольно крупный «зверь», некоторые экземпляры полихет достигают размера дождевых червей. В 1985 году североамериканских полихет впервые зафиксировали на балтийском побережье Германии . А уже в 1987 году произошла вспышка их численности в нашем Калининградском заливе.

Осваивая новые водоёмы, полихеты активно перекапывают их дно. В результате фосфор и азот, запертые в донных отложениях, освободились и начали подниматься вверх. В результате водоёмы дополнительно обогащаются биогенными элементами, что ведёт к активному развитию водорослей и цветению воды. Приятного в этом для всего живого мало.

Производитель мёртвой воды

Другое крупное и незаметное для большинства жителей области вторжение идёт прямо сейчас. Биоценоз Вислинского (Калининградского) залива атакует рангия (Rangia cuneata) — двустворчатый моллюск североамериканского происхождения, родина которого — далёкий Мексиканский залив. В нём рангия стала настоящим бедствием. Моллюск очень быстро растёт и имеет толстую прочную раковину, питается растворённой органикой, которой много в местах сброса даже очищенных вод и водозаборах. Собираясь огромными массами, моллюски забивают стоковые и водозаборные трубы, создавая достаточно дорогостоящие проблемы по очищению гидродинамических сооружений.

Сегодня раковинами этого моллюска усыпано дно Вислинского залива. Моллюск активно процеживает через себя воду, выбирая из неё практически все планктонные организмы. Уровень зоо— и фитопланктона в заливе снизился в несколько раз, и вода стала намного прозрачней. Но не стала чище. Наоборот, пробы показали, что по химическим показателям её качество осталось прежним, а кормовая база рыб и особенно мальков, которые питаются планктоном, значительно ухудшилась.

Вода стала более прозрачной потому, что стала менее живой. Моллюск за трое суток может отфильтровать столб воды над собой. Средняя глубина залива — 3,8 метра. И оказалось, что то, что было преимуществом в тёплых и богатых органикой водах Мексиканского залива — высокая плодовитость и очень быстрый рост моллюска, теперь стало ограничением для выживания рангии в наших водах. Длинные и холодные осень, зима и весна лишают рангию достаточного пищевого ресурса, в результате чего до тёплого времени доживает совсем небольшое количество моллюсков. Молодь вновь заселяет дно, и всё повторяется.

Всё плохо? Экология залива снова под угрозой?

"По теории вселения, — рассказывает Лилия Рудинская, — вселяющийся организм, будь то медведь или рачок одного миллиметра в длину, если условия на новом месте позволяют, в начальный период вселения даёт резкую вспышку численности до максимально возможной по пищевым ресурсам — его популяция начинает расти. Но через некоторое время численность его снижается. В новом месте вселенца атакуют новые враги, болезни, а пищи может оказаться незначительно. Пришелец занимает свою нишу (если у него всё будет хорошо), осваивается и встраивается в структуру водоёма, принявшего нового жильца, обогащая кормовую базу рыб. Со временем его становится меньше. Но существуют и другие, достаточно трагические, сценарии, когда вселенец не встречает врагов в местном водоёме и уничтожает аборигенное население прямо, поедая его, или косвенно, лишая пищи и мест обитания".

Иногда водоём под воздействием вселенца изменяется до неузнаваемости и безвозвратно. Так, прямые экономические потери от вселения двустворчатого моллюска дрейссены в водоёмы США оцениваются до 500 миллионов долларов в год (Sea Grant Zebra Mussel Report, 1995).

Пока вселение иноземцев в наши водоёмы проходит по первому сценарию. Того же рачка церкопагиса, доставившего столько хлопот рыбакам, начали употреблять в пищу местные виды рыб. Правда, шип на конце хвоста рачка травмирует желудочно-кишечный тракт молоди, отчего та может болеть или гибнуть. Вода в наших водоёмах оказалась для рачка холодной, и его численность стала снижаться. Сейчас «страшный зверь» церкопагис не приносит сколь-нибудь значимого ущерба нашим рыбным запасам.

Наделавшая столько шуму в 90-х годах при вселении в Вислинский залив полихета (щетинковый червь) Marenzelleria neglecta — тоже североамериканский перебежчик. После полной колонизации ею залива численность местного донного населения свелась к ничтожным величинам, однако через несколько лет резко снизилась численность уже самой захватчицы, а местные виды дружно восстановили утраченные позиции. Теперь и в заливе, и в Балтийском море, бедном донными организмами, кормовая база рыб обогатилась доступным и питательным пищевым объектом — полихетой.