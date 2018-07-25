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Яблокам, Бианки и «луковым слезам» посвятят августовские «Садовые истории»
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Яблокам, Бианки и «луковым слезам» посвятят августовские «Садовые истории» 

Управа района Царицыно города Москвы 1 час назад
Фото: Царицынский вестник
Встречи цикла «Садовые истории» пройдут в августе в детской библиотеке №141 «Лукоморье в Царицыно».
В четверг, 2 августа, маленьким гостям читальни расскажут о произведениях Свена Нурдквиста и его главных героях — фермере Петсоне и котике Финдусе, а также проведут викторину по огородным овощам и фруктам.
Ещё через неделю — 9 августа — ребята услышат сказку Бианки «Как муравьишка домой спешил», узнают больше о необычных способностях насекомых и своими руками смастерят яркую божью коровку.
К Яблочному спасу библиотекари проведут интерактивную игру «Волшебное яблочко» и расскажут об истории и традициях древнего праздника.
А в самом конце лета, 23 августа, в библиотеке №141 прольются «луковые слёзы» — литературное путешествие посвятят книге Родари «Приключения Чиполлино». Юные садоводы проверят свои познания на викторине по жителям фруктово-овощного города, услышат отрывки из сказки и сделают своими руками яркую аппликацию.
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