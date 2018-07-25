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Ко дню рождения Ленобласти в Выборге ремонтируют фасады исторических зданий
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Ко дню рождения Ленобласти в Выборге ремонтируют фасады исторических зданий 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
В Выборге, где 4 августа пройдут основные праздничные мероприятия, начали снимать строительные леса с многоквартирных домов — объектов культурного наследия.
Завершение первого этапа капитального ремонта лицевой части фасадов памятников архитектуры приурочили к празднику. Специалисты восстанавливали карнизы, наличники, скульптуры и барельефы.
Реставраторы продолжат работу по обновлению внутридворовых фасадов домов. Об этом заявляют первый заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков и заместитель председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олег Коваль.
Также в рамках подготовки к праздничным торжествам в Выборге продолжается работа по обновлению архитектурных памятников, ремонту дорожного покрытия и комплексному благоустройству (обновление наружного освещения, ремонт пешеходных зон и тротуаров, установка скамеек, озеленение скверов и парков).
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