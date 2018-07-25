Ко дню рождения Ленобласти в Выборге ремонтируют фасады исторических зданий

Выборге , где 4 августа пройдут основные праздничные мероприятия, начали снимать строительные леса с многоквартирных домов — объектов культурного наследия.

Завершение первого этапа капитального ремонта лицевой части фасадов памятников архитектуры приурочили к празднику. Специалисты восстанавливали карнизы, наличники, скульптуры и барельефы.

Также в рамках подготовки к праздничным торжествам в Выборге продолжается работа по обновлению архитектурных памятников, ремонту дорожного покрытия и комплексному благоустройству (обновление наружного освещения, ремонт пешеходных зон и тротуаров, установка скамеек, озеленение скверов и парков).