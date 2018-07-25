Ещё
Информационные таблички на объекты культурного наследия будут устанавливать арендаторы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Информационные таблички на объекты культурного наследия будут устанавливать арендаторы 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Те граждане, которые арендуют памятники культурного наследия — особняки, усадьбы, дома, будут обязаны устанавливать на них информационные таблички и надписи. Сейчас это должны делать только владельцы.
Соответствующий законопроект 25 июля Госдума приняла в первом чтении.
Изменения, которые предложили депутаты Самарской губернской думы, вносятся в статью 27 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
На пленарном заседании член думского Комитета по культуре Ольга Германова напомнила коллегам, что, согласно действующему законодательству, обязанность устанавливать обозначения возложена на собственников объектов культурного наследия. Но они зачастую предоставлены третьим лицам на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или переданы в безвозмездное пользование на основании гражданско-правовых договоров.
«Если инициатива будет принята и заработает, то арендаторы тоже начнут нести административную ответственность, установленную за нарушение норм об объектах культурного наследия.
«Это позволит увеличить количество информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия, поддержать их в надлежащем состоянии. Кроме того, будет повышена информированность и интерес граждан к объектам культурного наследия», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Парламентская газета: последние новости
Директор аналитического центра «Роскосмоса» подал в отставку День 25 июля в истории Елена Ямпольская стала председателем Комитета Госдумы по культуре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Путин не поделили Украину
Крымский мост начал отделяться от Крыма605
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след189
Россиян спасут от увольнений82
Заявление Лолиты грозит международным скандалом307
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:57
Взяли за пытки: кто ответит за избиение в двух колониях
Происшествия Статьи
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение