Информационные таблички на объекты культурного наследия будут устанавливать арендаторы

Те граждане, которые арендуют памятники культурного наследия — особняки, усадьбы, дома, будут обязаны устанавливать на них информационные таблички и надписи. Сейчас это должны делать только владельцы.

Соответствующий законопроект 25 июля Госдума приняла в первом чтении.

Изменения, которые предложили депутаты Самарской губернской думы, вносятся в статью 27 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

На пленарном заседании член думского Комитета по культуре Ольга Германова напомнила коллегам, что, согласно действующему законодательству, обязанность устанавливать обозначения возложена на собственников объектов культурного наследия. Но они зачастую предоставлены третьим лицам на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или переданы в безвозмездное пользование на основании гражданско-правовых договоров.

«Если инициатива будет принята и заработает, то арендаторы тоже начнут нести административную ответственность, установленную за нарушение норм об объектах культурного наследия.

«Это позволит увеличить количество информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия, поддержать их в надлежащем состоянии. Кроме того, будет повышена информированность и интерес граждан к объектам культурного наследия», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.