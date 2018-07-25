Рекордное количество заключенных умерло в британских тюрьмах

В 2017 году в тюрьмах Англии и Уэльса в результате насильственных действий или ограничений умерли 23 заключенных. Это наибольшее количество смертей в пенитенциарных заведениях страны, зарегистрированных за последнее десятилетие. Об этом говорится в докладе независимого ведомства по надзору за деятельностью полиции.

По данным правозащитников, трое заключенных не выдержали содержания в камере. Еще пятеро — почувствовали себя плохо и умерли в тюрьме, однако администрация утверждала, что это произошло уже в госпитале. Кроме того, девять осужденных умерли в больнице вскоре после ареста, сообщает газета The Guardian

Однако самая большая группа узников из 17 человек ушла из жизни в результате применения насилия или жестких ограничений. При этом эксперты затрудняются сказать, что в конечном итоге стало причиной летального исхода. Администрация говорит о том, что все эти лица имели проблемы с наркотиками, алкоголем или не отличались крепким здоровьем.