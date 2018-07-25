Ещё
Волонтеры помогут маломобильным гражданам в единый день голосования 9 сентября
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волонтеры помогут маломобильным гражданам в единый день голосования 9 сентября 

ТРК Губерния 1 час назад
Соответствующий договор подписали областная избирательная комиссия и Самарской дом молодежи. Напомним, во второе воскресенье месяца жители региона выберут губернатора и депутата Госдумы по 158 избирательному округу. Глава избиркома Вадим Михеев уверен, что участие добровольцев в процессе волеизъявления граждан поможет сделать голосование более доступным для людей с ограниченными возможностями. Ведь многие из них хотят исполнить свой гражданский долг не в квартире, а на избирательных участках. В ближайшее время волонтеры получат униформу. Работать они будут только в Самаре. Если опыт признают успешным, его распространят на весь регион.
ТРК Губерния: последние новости
Вероника Скворцова: 63 регион впервые вышел на нулевой уровень материнской смертности В Самаре начинается прием заявлений от избирателей для голосования по месту пребывания Расписание электричек, соединяющих Сызрань и станцию Мирная, изменится на три дня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Путин не поделили Украину
Крымский мост начал отделяться от Крыма605
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след189
Россиян спасут от увольнений82
Заявление Лолиты грозит международным скандалом307
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:57
Взяли за пытки: кто ответит за избиение в двух колониях
Происшествия Статьи
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение