Волонтеры помогут маломобильным гражданам в единый день голосования 9 сентября 

Соответствующий договор подписали областная избирательная комиссия и Самарской дом молодежи. Напомним, во второе воскресенье месяца жители региона выберут губернатора и депутата Госдумы по 158 избирательному округу. Глава избиркома Вадим Михеев уверен, что участие добровольцев в процессе волеизъявления граждан поможет сделать голосование более доступным для людей с ограниченными возможностями. Ведь многие из них хотят исполнить свой гражданский долг не в квартире, а на избирательных участках. В ближайшее время волонтеры получат униформу. Работать они будут только в Самаре. Если опыт признают успешным, его распространят на весь регион.