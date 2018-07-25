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В КЦ «Зеленоград» открывается «Лаборатория волонтерских практик»
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В КЦ «Зеленоград» открывается «Лаборатория волонтерских практик» 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
Активных и неравнодушных зеленоградцев приглашают на волонтерские встречи 26 и 27 июля. Руководители молодежного объединения «ZELVOLONTER» познакомят горожан с проектом «Лаборатория волонтерских практик», расскажут о планах и разных возможностях участия в волонтерской деятельности для зеленоградцев.
Программа мероприятия включает посещение лекций по созданию волонтерского корпуса в Культурных центрах, участие в дискуссионной секции, презентации своих проектов и идей, тренинг личностного роста, а также игры на командообразование и другие игры из коллекции Культурного центра.
Молодые люди, присоединившиеся к молодежному объединению «ZELVOLONTER», получат личную книжку волонтера от ресурсного центра «Мосволонтер». Данный статус учитывается при поступлении в некоторые вузы: абитуриентам добавляют к баллам за ЕГЭ дополнительные баллы за волонтерский опыт.
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