Зачем убрали урну во дворе на улице Академика Королёва? 

С таким вопросом обратилась читательница в редакцию районной газеты «Останкинский вестник».
«У нас две недели назад стояла вмонтированная в асфальт металлическая урна. Сейчас её снесли. Кто-нибудь знает причины и цель?» — написала Анастасия, проживающая в доме 9 корп. 1 по ул. Академика Королёва.
Как пояснила начальник отдела ЖКХ управы района Ольга Абрамова, в этом дворе запланировано комплексное благоустройство. Устаревшие урны и другие элементы благоустройства были демонтированы и будут заменены новыми. Работы во дворе завершатся до конца августа. (иб)