Зачем убрали урну во дворе на улице Академика Королёва?

С таким вопросом обратилась читательница в редакцию районной газеты «Останкинский вестник».

«У нас две недели назад стояла вмонтированная в асфальт металлическая урна. Сейчас её снесли. Кто-нибудь знает причины и цель?» — написала Анастасия, проживающая в доме 9 корп. 1 по ул. Академика Королёва.