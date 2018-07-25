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Зачем убрали урну во дворе на улице Академика Королёва?
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Зачем убрали урну во дворе на улице Академика Королёва? 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
С таким вопросом обратилась читательница в редакцию районной газеты «Останкинский вестник».
«У нас две недели назад стояла вмонтированная в асфальт металлическая урна. Сейчас её снесли. Кто-нибудь знает причины и цель?» — написала Анастасия, проживающая в доме 9 корп. 1 по ул. Академика Королёва.
Как пояснила начальник отдела ЖКХ управы района Ольга Абрамова, в этом дворе запланировано комплексное благоустройство. Устаревшие урны и другие элементы благоустройства были демонтированы и будут заменены новыми. Работы во дворе завершатся до конца августа. (иб)
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