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Увольнение людей за два года до пенсии может стать преступлением
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Увольнение людей за два года до пенсии может стать преступлением 

Финмаркет 1 час назад
Фото: Финмаркет
Минтруд предложит профсоюзам и работодателям обсудить решение одного из самых острых вопросов, связанных с предстоящим повышением пенсионного возраста: как обеспечить работой задержавшихся на рынке труда россиян. Во многом ответственность за их трудоустройство может лечь на работодателей, следует из подготовленного министерством проекта дорожной карты по смягчению последствий реформы, на который ссылаются "Ведомости". Среди предложений — «проработать» вопрос об усилении ответственности работодателей — вплоть до уголовной — за увольнение людей предпенсионного возраста (наступает за два года до общего пенсионного). Идея, по словам представителя министерства, «поступила в ходе общественного обсуждения».
Усиление ответственности бизнеса приведет лишь к тому, что компании станут заранее увольнять работников, пока они не окажутся у «красной линии», либо вообще не брать на работу людей старше 45 лет, считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Ни к чему, кроме роста безработицы среди пожилых, идея не приведет, уверен замдиректора Центра трудовых отношений Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников, цитируемый «Ведомостями». Введение уголовной ответственности приведет лишь к тому, что работодатели будут увольнять мужчин до 60 лет и женщин до 55 лет, подтверждает президент РСПП Александр Шохин. По данным отчета HeadHunter за 2015 г., 81% компаний признали наличие возрастной дискриминации в кадровой политике. Точка отсечения, по мнению специалистов HeadHunter, — 45 лет. Сотрудники некоторых предприятий — например, Новочеркасского электровозостроительного завода и производителя авиационных двигателей ММП им. Чернышева — ранее сообщали «Ведомостям» о действующих у них программах по омоложению кадров, но представители компаний отрицали наличие такой цели.
Никто не будет увольнять работника за то, что он предпенсионного возраста, найдут другие причины, связанные с его профессиональной квалификацией, замечает чиновник, знакомый с ходом обсуждения пенсионной реформы. «Никто никогда откровенно не скажет (даже сейчас): ты стар и тебе не по силам эта работа»», — отмечает руководитель практики трудового права юридической компании «Хренов и партнеры» Татьяна Николаенко.
Запрет на увольнение людей определенного возраста нарушает права предпринимателей, указывает чиновник.
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