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«Хезболлах» обвинила США в поддержке боевиков, атаковавших Эс-Сувейду
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«Хезболлах» обвинила США в поддержке боевиков, атаковавших Эс-Сувейду 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
БЕЙРУТ, 26 июл — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" обвинило США и региональных покровителей запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* в поддержке боевиков ИГ, атаковавших накануне ряд поселений в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии.
В среду в результате атак смертников в городе Эс-Сувейда и нападения боевиков на ряд деревень в одноименной провинции погибли более 210 человек, ранены более 200.
"Появление бандгрупп с полным вооружением и техникой из района Ат-Танф, где незаконно находятся силы США, у них на глазах и с явной помощью, является опасным… Очевидно, что региональные и международные силы продолжают использовать эти преступные бандгруппы для реализации своих злых и враждебных целей", — говорится в заявлении движения.
Район Ат-Танф, граничащий с провинцией Эс-Сувейда, Ираком и Иорданией, находится под контролем международной коалиции во главе с США, там же продолжает действовать военная база США и расположенный на сирийско-иорданской границе крупный лагерь беженцев «Эр-Рукбан».
Шиитское движение заявляет, что нападения террористов произошли на фоне достигнутых сирийской армией успехов на юге Сирии и, в частности, в провинции Дераа, где армия продолжает военную операцию по ликвидации последнего оплота ИГ* на юге Сирии.
Руководство «Хезболлах» осудило действия террористов и выразило соболезнования семьям погибших, сирийскому народу и командованию.
Губернатор провинции Эс-Сувейда Амер Аль-Ашши в среду рассказал РИА Новости, что сирийская армия усилила всю восточную административную границу провинции, авиация в воздухе на боевом патрулировании. За время боестолкновений сирийские военные и бойцы местной самообороны ликвидировали около 75 боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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