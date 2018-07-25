Минфин США исключил из санкционного списка Эстонский кредитный банк

Ограничения были введены из-за ситуации на Украине

Эстонский кредитный банк попал под санкции США в сентябре 2016 года, будучи дочкой Банка Москвы . Попавшим под секторальные санкции компаниям запрещено привлекать у американских компаний и лиц долгосрочное финансирование.

ВТБ в 2016 году завершил завершил интеграцию Банка Москвы и принял на себя исполнение всех обязательств перед его клиентами, перешедшими в рамках реорганизации на обслуживание в ВТБ в мае того же года.

В марте 2017 года стало известно, что ВТБ [продал] (https://rns.online/finance/VTB-prodal-dolyu-v-Estonskom-kreditnom-banke-za-800-mln-rublei-2017-03-01/) 59,7% Эстонского кредитного банка (Estonian credit bank) за 800 млн руб.