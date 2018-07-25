Все яхты миллиардеров на одной карте

Небольшой средиземноморский остров Форментера стал настоящей меккой миллиардеров-яхтсменов. Редакция Forbes провела подробное исследование и сумела разместить все самые дорогие яхты мира на интерактивной карте: хотите узнать, где сейчас крупнейшие миллиардеры мира? Вся информация перед вами.

К Форментера можно подойти только с частного судна. Пляжи с белым песком практически нетронуты человеком — может быть, именно поэтому миллиардеры предпочитают отдыхать именно здесь.

В прошлом году некоторые из наиболее известных суперяхт швартовались неподалеку от этих берегов. Джорджио Армани провел тут несколько дней. Американский магнат Дэвид Геффен с удовольствием взял перерыв на месяц и тоже провел его у Форментера — что сказать, идеальный остров.

Интерактивная карта (вы найдете ее по ссылке) позволит вам своими глазами увидеть маршруты, которые предпочитают сильные мира сего. Обратите внимание на фильтры: можно выбрать любую яхту из любой страны мира — настоящее путешествие.