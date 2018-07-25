В Курске в этом году обновят девять общественных территорий 

На заседании межведомственной комиссии, которое проходило 24 июля в Доме Советов, обсудили ход реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Курской области.
В этом году в Курске приведут в порядок девять общественных территорий: скверы по улице Мыльникова-Майскому бульвару, по улице Веспремская, по проспекту Ленинского Комсомола, по улице Сонина, сквер «Гулливер», а также парк им. Ф. Э. Дзержинского, мемориальный комплекс «Парк Солянка», парк КЗТЗ и сквер «Героев 16-й воздушной армии».
Как рассказал первый заместитель главы администрации города Курска Сергей Малахов, в этом году в рамках программы отремонтируют 34 дворовых территории: 23 — в Центральном округе, восемь — в Сеймском, три — в Железнодорожном.