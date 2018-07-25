Ремонт детской поликлиники в Ликино‑Дулеве планируют завершить до конца августа

Глава городского округа Ликино-Дулево Евгений Рунов и депутат Мособлдумы Эдуард Живцов посетили детскую поликлинику в Куровском , с недавних пор там возобновились строительные работы, строители должны ее сдать в эксплуатацию в конце августа, сообщается на сайте городского округа Ликино-Дулево.

«Евгений Рунов раз в две недели посещает детскую поликлинику в Куровском, где после вмешательства губернатора Подмосковья Андрея Воробьева активизировались строительные работы. Сейчас работы здесь идут полным ходом, это и понятно, ведь сдать объект строители должны уже в конце августа», — говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, за прошедшие две недели построили новую железобетонную лестницу взамен деревянной, закончили укладку напольной плитки, приступили к чистовой отделке помещений и утеплению фасада. Впрочем, предстоит еще достаточно большой объем работы, в том числе благоустройство прилегающей территории, где появятся парковка для посетителей, закрытая от дождя и прочих осадков колясочная, скамейки и детская площадка.