«Транснефть» зарегистрировала товарные знаки небоскреба в «Москва-сити»

МОСКВА , 25 июл — РИА Новости /Прайм. "Транснефть" зарегистрировала в Роспатенте товарные знаки принадлежащего ей небоскреба Evolution Tower ("Эволюция") — нового головного офиса компании, расположенного в «Москва-сити», говорится в сообщении на сайте трубопроводной монополии.

"Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарные знаки, символизирующие оригинальный облик и название нового головного офиса «Транснефть» в Москве — башню «Эволюция» — говорится в сообщении.

Как уточняется в публикации, Роспатент зарегистрировал словесные, изобразительные и комбинированные товарные знаки, в том числе, предназначенные для сувенирной продукции, изготавливаемой по заказу «Транснефти».

По мнению компании, регистрация новых товарных знаков позволит ей предотвратить недобросовестную конкуренцию, а также несанкционированное использование третьими лицами облика небоскреба. «Транснефть» уверена, что Evolution Tower станет символом инновационной деятельности компании.