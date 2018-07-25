«Транснефть» зарегистрировала товарные знаки небоскреба в «Москва-сити» 

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости/Прайм. "Транснефть" зарегистрировала в Роспатенте товарные знаки принадлежащего ей небоскреба Evolution Tower ("Эволюция") — нового головного офиса компании, расположенного в «Москва-сити», говорится в сообщении на сайте трубопроводной монополии.
"Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарные знаки, символизирующие оригинальный облик и название нового головного офиса «Транснефть» в Москве — башню «Эволюция» — говорится в сообщении.
Как уточняется в публикации, Роспатент зарегистрировал словесные, изобразительные и комбинированные товарные знаки, в том числе, предназначенные для сувенирной продукции, изготавливаемой по заказу «Транснефти».
По мнению компании, регистрация новых товарных знаков позволит ей предотвратить недобросовестную конкуренцию, а также несанкционированное использование третьими лицами облика небоскреба. «Транснефть» уверена, что Evolution Tower станет символом инновационной деятельности компании.
В апреле 2016 года газета «Коммерсант» со ссылкой на представителя «Транснефти» сообщала, что компания закрыла сделку по покупке у Snegiri Development Александра Чигиринского небоскреба Evolution Tower в «Москва-сити» и планирует переехать в него в декабре 2017 года. Тем не менее, на сегодняшний день переезд все еще не состоялся, и основным адресом компании на ее сайте указано здание на Большой Полянке, 57.