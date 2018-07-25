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Вокальный ансамбль «Марьинские голоса» выступил на гала-концерте проекта «Московское долголетие»
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Вокальный ансамбль «Марьинские голоса» выступил на гала-концерте проекта «Московское долголетие» 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Управа района Марьино
Мероприятие прошло 21 июля на территории парка «Кузьминки». Информация об этом появилась в официальной группе ГБУ ТЦСО «Кузьминки».
«Вокальный ансамбль «Марьинские голоса» исполнил песню на стихи Сергея Есенина, авторский дуэт Садек Лидии Николаевны и Фадеева Евгения Анатольевича подарил зрителям песню «Птица-любовь». Одновременно проводились мастер-классы по программам, входящим в проект «Московское долголетие». Посетители парка познакомились с искусством изготовления бус из ткани и попробовали сделать их самостоятельно», — говорится в сообщении.
Основы самовыражения с помощью рисования преподавали на мастер-классах «Летний букет» и «Краски лета». Кроме того, для гостей мероприятия прошли мастер-классы по зумбе и танцам. (еп)
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