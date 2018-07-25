Социологический центр изучил популярность российских марок пива

Для исследования потребительских предпочтений независимый социологический центр «Хи-квадрат» провел тест 60/40 в нескольких регионах России . Исследование проводилось по методике CAPI (Сomputer Assisted Personal Interview), т. е. личного опроса респондентов интервьюером у компьютера. Тест включал в себя два этапа: «слепая» дегустация пар сортов светлых лагеров (один из лидеров категории «Балтика 3» и ближайший конкурент) и выставление оценок по пяти показателям: вкус, аромат, горчинка, сладость и питкость.

В результате сравнения «Балтики 3» с сортами конкурентов около 58% участников теста предпочли «тройку», которая была признана не только лучшим образцом по оценкам аромата и вкуса, но и наиболее сбалансированным по горечи и сладости пивом. Респонденты также отметили, что «Балтика 3» имеет оптимальную «питкость». В зависимости от региона это пиво предпочли по всем показателям от 52% до 74,5% опрошенных.

В выборку попали 3200 человек из Санкт-Петербурга , Тулы, Воронежа, Ярославля Новосибирска , Ростова-на-Дону, Самары Хабаровска — мужчины и женщины (60%/40%) в четырех возрастных категориях: 18-24 года, 25-34 года, 35-44 года, 45-54 года.

Изучение предпочтений с помощью «слепых» тестов — эффективный способ узнать непредвзятое отношение к продукту во время потребительских исследований и профессиональных конкурсов. Подобная практика применяется повсеместно для широкого спектра товаров и позволяет получить объективную оценку, на которую не может повлиять бренд производителя. Такая механика применяется, например, в ежегодном фестивале пива Superior Taste Award в Брюсселе Бельгия ), который является одним из самых авторитетных конкурсов качества продукции в мире.

Евгений Голубев , генеральный директор cоциологического центра «Хи-Квадрат»: «Для получения объективных данных было необходимо соблюсти два условия: добиться абсолютной анонимности исследуемых сортов, чтобы участники не знали, пиво какой марки они пробуют, и ответственно подойти к формированию выборки. Мы случайным образом выбрали по 400 совершеннолетних респондентов в восьми городах страны, потребляющих пиво не реже 1 раза в неделю. Причем сделали это так, чтобы поклонников определенного бренда пива было не более 50%. Соблюдение этих двух условий позволяет нам говорить о репрезентативности данных и объективности полученных результатов».

Кирилл Купцинелли, начальник службы управления интегрированной системой менеджмента региона Восточная Европа «Пивоваренная компания „Балтика“, часть Carlsberg Group: „Участие в подобных исследованиях крайне важно для бренда „Балтика 3“. Произвести продукт, соответствующий требованиям качества и безопасности, — недостаточно. Требуется, чтобы этот продукт отвечал ожиданиям и требованиям потребителей и даже, в некоторой степени, предвосхищал их. Потребитель подходит к вопросу качества субъективно, основываясь на личном мнении, опыте, эмоциональном восприятии. На это влияет множество факторов: температура подачи, сочетание с едой, упаковка и бренд, обстановка и настроение. Для пивовара качество — это соответствие продукта и технологии его производства высоким стандартам, постоянный контроль их соблюдения. Наша задача — учитывать все эти аспекты, варить превосходное пиво, которое соответствует всему комплексу критериев и, главное, нравится нашим потребителям“.

»Балтика" регулярно участвует в потребительских исследованиях, поскольку вся продукция компании разрабатывается с учетом пожеланий любителей напитка. Это позволяет ей быть лидером рынка пива и создавать сорта, которые на протяжении многих лет по своим органолептическим показателям превосходят конкурентов. Например, сорт «Балтика 3», который впервые был сварен ещё в 1992 году, и сегодня является одним из самых популярных сортов пива в России, занимая 3,3% рынка пива (по данным Nielsen за I квартал 2018 г.).

Исследование формата холл-тест 60/40 для измерения потребительских характеристик сорта «Балтика 3» проводится с 2012 года. «Тройка» всегда одерживала победу над конкурентами, получая от 52% до 60,4% голосов, что говорит об её устойчивом преимуществе перед другими светлыми лагерами.

Высокую оценку «Балтика 3» неоднократно заслуживала и по итогам профессиональных дегустационных конкурсов. За свой вкус и качество сорт был удостоен более 30 российских и международных наград, среди которых золото European Beer Star в Мюнхене, серебро International Beer Challenge в Лондоне и многие другие.