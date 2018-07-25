Нижегородская область расширит сотрудничество с Россельхозцентром

В частности, по словам Глеба Никитина, в рамках достигнутых договоренностей о расширении сотрудничества нижегородские аграрии смогут получить бесплатные консультации по эффективному и безопасному применению химических и биологических средств защиты растений.

«Не все хозяйства имеют в штате специалиста по средствам защиты растений, хотя без применения современных технологий невозможно добиться высокой эффективности сельского хозяйства, — сообщил глава региона. — Кроме того, на рынке пестицидов могут встретиться недоброкачественные и опасные продукты. Аграрии должны знать, что не надо пользоваться такими средствами. Это не только сделает более плодотворной работу самих хозяйств, но и поможет нашему региону производить более качественную, экологически чистую продукцию».

Как отметил заместитель директора ФГБУ «Россельхозцентр» Дмитрий Говоров , для получения бесплатной консультации по применению средств защиты растений сельхозтоваропроизводителям необходимо обратиться в областной филиал Россельхозцентра по адресу: Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78 или по телефонам (831) 433-21-73, 433-80-74.

Как напомнили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, в регионе продолжается уход за посевами. Подкормлено яровых зерновых 87,1 тыс. га (34%). Химпрополка посевов проведена на площади 544,5 тыс. га (91%). Обработано от вредителей 117,8 тыс. га (64%), от болезней — 74,9 тыс. га (47%).

Ранее сообщалось, глава Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение увеличить господдержку на подготовку к посевной кампании почти на 200 млн рублей до 1,4 млрд рублей. Эти средства аграрии могли использовать на закупку горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, средств защиты растений, запчастей для сельхозтехники и другие необходимые расходы.