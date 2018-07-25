Ещё
Два корпуса санатория «Маяк» в Нальчике планируют выставить на продажу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два корпуса санатория «Маяк» в Нальчике планируют выставить на продажу 

«Это Кавказ» 39 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
Собственники санатория «Маяк» в Нальчике планируют передать оздоровительный комплекс государству. При этом кабинет министров Кабардино-Балкарии уже рассматривает возможность приватизации двух корпусов, чтобы позже можно было их продать.
«Ввиду отсутствия у ООО «Санаторий Маяк» (дочернее общество АО «Курорт Нальчик», в котором доля КБР составляет 74,9%) средств для содержания и восстановления объектов недвижимости поступило предложение о безвозмездной передаче в государственную собственность КБР имущества санатория. Это два корпуса: спальный — балансовой стоимостью 33,8 млн рублей и здание клуба столовой — 14,8 млн рублей", — сообщил министр земельных и имущественных отношений республик Тимур Ошхунов. Его слова передает РИА «Кабардино-Балкария».
Решение о передаче санатория в госсобственность было принято на заседании совета директоров АО «Курорт Нальчик», уточняет газета.
«Данное имущество сегодня не задействовано санаторием, не вовлечено в оборот. Поэтому планируется в дальнейшем включить его в прогнозный план приватизации и реализовать в целях получения дополнительных средств в бюджет республики», — пояснил Ошхунов.
«Это Кавказ»: последние новости
В Грозном запустили системы управления услугами ЖКХ на базе блокчейн технологий Звезды кино открыли в Ессентуках игровые комнаты в городской больнице Прерванное ливнями транспортное сообщение в Дагестане восстановлено
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след150
Крымский мост начал отделяться от Крыма561
Россия пригрозила Грузии силой224
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске57
Заявление Лолиты грозит международным скандалом293
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение