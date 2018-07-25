Два корпуса санатория «Маяк» в Нальчике планируют выставить на продажу

Собственники санатория «Маяк» в Нальчике планируют передать оздоровительный комплекс государству. При этом кабинет министров Кабардино-Балкарии уже рассматривает возможность приватизации двух корпусов, чтобы позже можно было их продать.

«Ввиду отсутствия у ООО «Санаторий Маяк» (дочернее общество АО «Курорт Нальчик», в котором доля КБР составляет 74,9%) средств для содержания и восстановления объектов недвижимости поступило предложение о безвозмездной передаче в государственную собственность КБР имущества санатория. Это два корпуса: спальный — балансовой стоимостью 33,8 млн рублей и здание клуба столовой — 14,8 млн рублей", — сообщил министр земельных и имущественных отношений республик Тимур Ошхунов. Его слова передает РИА «Кабардино-Балкария».

Решение о передаче санатория в госсобственность было принято на заседании совета директоров АО «Курорт Нальчик», уточняет газета.

«Данное имущество сегодня не задействовано санаторием, не вовлечено в оборот. Поэтому планируется в дальнейшем включить его в прогнозный план приватизации и реализовать в целях получения дополнительных средств в бюджет республики», — пояснил Ошхунов.