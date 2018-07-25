Угрозы физической расправы над журналистами «Страна.ua» поддержал глава киевской полиции

После публикации видео, где предположительно спецназ СБУ штурмует добровольцев на Донбассе, на «Страну.ua» посыпались угрозы физической расправы, сообщается на сайте издания.

Пост с открытыми призывами «подержать за горло» сотрудников нашей редакции опубликовал у себя в Facebook близкий к власти волонтер Роман Доник

«Мне вот всегда, было интересно. А вот вы, все эти люди, из якобы СМИ. Типа странауей, цель которых разгоны фейков и зрад для того, чтоб устроить бойню между Украинцами, вот вы реально думаете, что во время замеса никто о вас не вспомнит и ни у кого не появится желание за горло подержать? Так вспомнят. И подержат. И даже посольство РФ не спасет. Потому что вы твари, пытаетесь устроить замес неконтролируемый. Но это вам так кажется. И хочется. Потому что в любом хаосе найдутся люди, удовольствие которых будет в одном — вовлечь в этот хаос вас. Именно вас. Теплых и беззащитных», — написал Доник.

Что интересно, «лайк» под этой публикацией поставил глава киевской полиции Андрей Крищенко . Он использовал именно значок «нравится», а не другие реакции — нейтральные или негативные, отмечает «Страна.ua».

В комментариях пользователи начали рассуждать о том, как именно будут держать за горло журналистов издания.

«Они думают, что успеют свалить, но это не факт. Их пристрелят как Веремия свои по ошибке!», — пишет некий Александр Вакуленко . А другой комментатор Владимир Бойко утверждает, что уничтожать наших журналистов пойдут целенаправленно и «по адресам».

«Страна.ua» заявляет, что воспринимает пост Романа Доника как прямую угрозу физической расправы, связанную с журналистской деятельностью и готовит заявление о совершении преступления в правоохранительные органы по данному факту.

В издании отмечают, что уже имеют опыт общения с силовыми структурами по поводу угроз в свой адрес. Так, 25 декабря 2017 года на Майдане на главного редактора издания Игоря Гужву совершил нападение лидер ультраправой организации С14 Евгений Карась . Тогда «Страна» подала заявление о совершении преступления (препятствование журналистской деятельности). Однако в полиции официально отказались открывать уголовное производство.

«Как в этот раз полиция отреагирует на наше заявление — будет очень показательно с точки зрения реального отношения властей к защите прав журналистов», — заключает «Страна.ua».