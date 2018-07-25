Проект ученых Курчатовского института победил в Сочи

Программа стартовала в начале июля и собрала более 400 школьников со всех уголков страны. В течение трех недель учащиеся готовили в командах различные проекты с помощью ученых и преподавателей. Сотрудники НИЦ «Курчатовский институт» выступали в «Сириусе» с лекциями и вели практические занятия. Один из трех проектов, которые выполняли юные исследователи под руководством молодых ученых института, победил в направлении «Нейротехнологии и природоподобные технологии.

— За три недели работы ребята очень многому научились, разобрались в сложных основах молекулярной биологии и рентгено-структурного анализа и сделали полноценный проект, который впечатлил наших коллег-ученых, — рассказала куратор проекта-победителя Алена Николаева , которая работает в Курчатовском институте инженером-исследователем отделения ресурсных центров.

Напомним, июльская проектная сессия в „Сириусе“ проходит каждый год. Курчатовский институт является организатором одного из направлений образовательной программы. (ео)