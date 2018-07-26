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В четверг вышел из печати «Вестник Банка России» № 58 (2012)
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В четверг вышел из печати «Вестник Банка России» № 58 (2012) 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 26 июля. /ПРАЙМ/. В четверг вышел из печати «Вестник Банка России» № 58 /2012/.
В «Вестнике…» опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— указание № 4824-У от 18.06.2018 «О величине и методике определения норматива достаточности собственных средств организатора торговли» /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51610 от 16.07.2018, вступает в силу по истечении 1 года после дня публикации/;
— указание № 4871-У от 20.07.2018 «Об обязательных резервных требованиях» /вступает в силу с 1.08.2018/;
— приказ № ОД-1813 от 18.07.2018 «О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 27 апреля 2018 года № ОД-1107»;
— приказ № ОД-1828 от 20.07.2018 «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество „Тагилбанк“ АО „Тагилбанк“ /Свердловская область, г. Нижний Тагил/»;
— приказ № ОД-1829 от 20.07.2018 «О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество „Тагилбанк“ АО „Тагилбанк“ /Свердловская область, г. Нижний Тагил/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций»;
— приказ № ОД-1830 от 20.07.2018 «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью „Южный региональный банк“ ООО „ЮРБ“ /г. Ростов-на-Дону/»;
— приказ № ОД-1831 от 20.07.2018 «О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью „Южный региональный банк“ ООО „ЮРБ“ /г. Ростов-на-Дону/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций»;
— приказ № ОД-1857 от 24.07.2018 «О внесении изменения в приказ Банка России от 25 мая 2018 года № ОД-1329»;
— приказ № ОД-1858 от 24.07.2018 «О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 6 июня 2018 года № ОД-1435»;
— приказ № ОД-1859 от 24.07.2018 «О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 1 июня 2018 года № ОД-1375»;
— приказ № ОД-1860 от 24.07.2018 «О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 22 июня 2018 года № ОД-1556»;
— приказ № ОД-1861 от 24.07.2018 «О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 25 мая 2018 года № ОД-1327»;
— информационное письмо о документальном фиксировании результатов определения риска вовлеченности в ОД/ФТ № ИН-014-12/48 от 19.07.2018.
В «Вестнике…» опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение АСВ для вкладчиков Банк «Таатта» АО; объявления Банка России.
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