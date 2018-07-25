Предпринимателя из Нальчика наказали за кальян

Владельца кафе в Нальчике наказали за кальян, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе УФАС по КБР

Бизнесмен наклеил изображение кальяна на фасад своего заведения для привлечения клиентов. Сотрудники антимонопольной службы сочли, что рисунок пропагандирует курение, а предприниматель нарушает закон о рекламе.

Поскольку закон не допускает изображать никакие табачные изделия и курительные принадлежности, в том числе, трубки, кальяны и зажигалки, предпринимателю придётся убрать рисунок с фасада своего заведения. До этого бизнесмен не попадался на нарушениях закона, поэтому должностные лица ФАС ограничились предупреждением и предписанием убрать незаконное изображение.