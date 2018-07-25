МИД призвал русскоязычные СМИ сообщать о притеснениях за рубежом

"Защита прав русскоязычных журналистов — вопрос достаточно серьезный. Департамент информации и печати проводит большую работу по защите свободы слова и прав журналистов", — сказал Кожин, выступая на круглом столе в рамках Международного форума представителей иностранных и зарубежных русскоязычных средств массовой информации «It»s Time for Moscow".

"Если у вас есть какие-то примеры того, как в зарубежных странах не очень хорошо поступают с нашими соотечественниками, которые сотрудничают со СМИ, сообщайте нам, мы готовы ставить эти вопросы на высоких трибунах, включая международные профильные организации, включая ОБСЕ ", — заявил он.

По его словам, в последние два года крупные СМИ соотечественников за рубежом стали создавать профессиональные объединения.

"У нас есть очень хорошие проекты в Бельгии Швейцарии , в Латинской Америке. Во многом это происходит, в том числе, из-за того, что времена у нас сейчас непростые, турбулентные", — отметил Кожин.

"Русскоязычные журналисты и те, кто сотрудничают со СМИ соотечественников, стали в некоторых странах чувствовать определенное политическое давление, поэтому люди стали объединяться в своего рода профсоюзы", — указал он.