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МИД призвал русскоязычные СМИ сообщать о притеснениях за рубежом
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МИД призвал русскоязычные СМИ сообщать о притеснениях за рубежом 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин призвал русскоязычные СМИ за рубежом сообщать в российское внешнеполитическое ведомство о случаях притеснения со стороны местных властей.
"Защита прав русскоязычных журналистов — вопрос достаточно серьезный. Департамент информации и печати проводит большую работу по защите свободы слова и прав журналистов", — сказал Кожин, выступая на круглом столе в рамках Международного форума представителей иностранных и зарубежных русскоязычных средств массовой информации «It»s Time for Moscow".
"Если у вас есть какие-то примеры того, как в зарубежных странах не очень хорошо поступают с нашими соотечественниками, которые сотрудничают со СМИ, сообщайте нам, мы готовы ставить эти вопросы на высоких трибунах, включая международные профильные организации, включая ОБСЕ", — заявил он.
По его словам, в последние два года крупные СМИ соотечественников за рубежом стали создавать профессиональные объединения.
"У нас есть очень хорошие проекты в Бельгии, Швейцарии, в Латинской Америке. Во многом это происходит, в том числе, из-за того, что времена у нас сейчас непростые, турбулентные", — отметил Кожин.
"Русскоязычные журналисты и те, кто сотрудничают со СМИ соотечественников, стали в некоторых странах чувствовать определенное политическое давление, поэтому люди стали объединяться в своего рода профсоюзы", — указал он.
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