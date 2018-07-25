Штрафуют ли в Уфе, если вывеска не переведена на башкирский язык? 

Вывески должны быть оформлены согласно закону «О языках народов РБ».
«Контролирует соблюдение языковых норм по оформлению визуальной информации терминологическая группа комиссии при администрации Уфы, — прокомментировала начальник управления по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму Ольга Завьялова. — Она и муниципальный центр городского дизайна ведут работу по выдаче свидетельств о согласовании вывесок. Члены комиссии при этом руководствуются ст. 14 Закона РБ «О языках народов РБ», согласно которой вывески с наименованиями госорганов, организаций оформляются на государственных языках республики.
«Нарушение влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти минимальных размеров зарплаты, на юридических лиц — от 50 до 100, — отметила начальник отдела по языковой политике управления образования администрации Уфы РБ Зульфия Ханнанова. — Однако, согласно Гражданскому кодексу РФ, индивидуальные предприниматели ведут свою деятельность без формирования юридического лица, и закон на них не распространяется, поэтому они вправе самостоятельно выбирать язык вывесок».