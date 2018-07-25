Ещё
Штрафуют ли в Уфе, если вывеска не переведена на башкирский язык?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Штрафуют ли в Уфе, если вывеска не переведена на башкирский язык? 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Вывески должны быть оформлены согласно закону «О языках народов РБ».
«Контролирует соблюдение языковых норм по оформлению визуальной информации терминологическая группа комиссии при администрации Уфы, — прокомментировала начальник управления по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму Ольга Завьялова. — Она и муниципальный центр городского дизайна ведут работу по выдаче свидетельств о согласовании вывесок. Члены комиссии при этом руководствуются ст. 14 Закона РБ «О языках народов РБ», согласно которой вывески с наименованиями госорганов, организаций оформляются на государственных языках республики.
«Нарушение влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти минимальных размеров зарплаты, на юридических лиц — от 50 до 100, — отметила начальник отдела по языковой политике управления образования администрации Уфы РБ Зульфия Ханнанова. — Однако, согласно Гражданскому кодексу РФ, индивидуальные предприниматели ведут свою деятельность без формирования юридического лица, и закон на них не распространяется, поэтому они вправе самостоятельно выбирать язык вывесок».
АиФ-Уфа: последние новости
В министерстве образования Башкирии назначен новый заместитель На директора заповедника Шульган-таш подали в суд за строительство туалета Решение о создании в Башкирии геопарка «Янгантау» будет принято в сентябре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след198
Крымский мост начал отделяться от Крыма587
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске56
Россия пригрозила Грузии силой245
Заявление Лолиты грозит международным скандалом296
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение